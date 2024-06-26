З Пенсійного фонду стягули на користь спадкоємиці нараховану та недоотриману за життя пенсію її чоловіка: деталі справи

Жителька Хмельниччини просила суд визнати за нею право власності у порядку спадкування за законом на нараховану та недоотриману пенсію у сумі 162 074 гривні, яка належить її покійному чоловіку.

На Хмельниччині з Пенсійного фонду на користь спадкоємиці стягнули нараховану та недоотриману за життя пенсію її чоловіка. Про це повідомляє Хмельницький апеляійний суд.

Визнати за дружиною пенсіонера право власності в порядку спадкування за законом на 162 074 гривні нарахованої та недоотриманої пенсії, яка належить її чоловікові-спадкодавцю та стягнути цю суму з Головного управління ПФУ в Хмельницькій області на її користь – з таким рішенням місцевого суду погодився апеляційний суд.

Звертаючись до Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області, жінка пояснила, що за життя чоловіка адмінсуд своїм рішенням зобов’язав Пенсійний фонд здійснити перерахунок і виплатити йому пенсію.

Після смерті чоловіка вона направила до ГУ ПФУ в Хмельницькій області заяву, в якій попросила перерахувати на її банківський рахунок 162 074 грн – суму недоотриманої пенсії чоловіка, а у випадку відмови – надіслати нотаріусу довідку про включення заявлених сум до спадкової маси. Проте ці вимоги задоволені не були. На запит приватного нотаріуса щодо надання довідки про розмір пенсії, яка не була виплачена чоловікові позивачки за життя, ГУ ПФУ в області відповіло, що недоотриманої пенсії немає. Тож нотаріус відмовила їй в оформленні спадкових прав на пенсію чоловіка.

Тому позивачка просила суд визнати за нею право власності у порядку спадкування за законом на нараховану та недоотриману пенсію у сумі 162 074 гривні за період з 1 грудня 2019 року по 31 січня 2022 року, яка належить її чоловікові-спадкодавцю, та стягнути її з ГУ ПФУ в Хмельницькій області на її користь.

Місцевий суд задовольнив позовні вимоги.

ГУ ПФУ в Хмельницькій області, не погоджуючись з рішенням суду першої інстанції, в апеляційній скарзі просило його скасувати та відмовити у позові. Апелянт вказав, що до спірних правовідносин суд мав застосувати статтю 61 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», яка не передбачає виплату недоотриманої пенсії у випадку звернення після закінчення шестимісячного строку після смерті пенсіонера, незалежно від причин пропуску.

Установивши, що позивачка має право на спадкове майно – недоотриману спадкодавцем за життя пенсію, суд першої інстанції зробив правильний висновок про задоволення її позовних вимог й доводи апеляційної скарги його не спростовують, констатував апеляційний суд.

Колегія суддів ХАС, зазначила, що на підставі частин 1-3 статті 52 Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» сума пенсії, що належала пенсіонерові та залишилася недоотриманою у зв`язку з його смертю, виплачується по місяць смерті включно членам його сім`ї, які проживали разом з пенсіонером на день його смерті, й непрацездатним членам сім’ї, що були на його утриманні, незалежно від місця проживання. Якщо вони не звернулися за виплатою у встановлений строк, сума недоотриманої пенсії входить складу спадщини.

Статтею 1227 Цивільного кодексу України передбачено, що суми пенсії, які належали спадкодавцеві, але не були ним одержані за життя, передаються членам його сім`ї, а у разі їх відсутності - входять до складу спадщини.

Ці положення узгоджуються й з частиною 1 статті 91 Закону України «Про пенсійне забезпечення».

«Аналіз наведених норм матеріального права дає можливість дійти висновку про те, що суми пенсії, які перейшли у спадщину, передаються спадкоємцям у повному обсязі, без будь-яких часових обмежень. (…) Норми статті 61 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» не можуть бути взяті до уваги, так як прямо суперечать статті 1227 ЦК України та вказаним вище спеціальним нормам пенсійного законодавства з цього питання», – йдеться у постанові ХАС.

З постановою апеляційного суду у справі № 676/4209/23 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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