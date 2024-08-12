Жінка оскаржила штраф за гучну сварку за межами домоволодіння, бо не вважає вулицю громадським місцем: чим все закінчилося

21-річна жителька Рівненщини скандалила з колишньої свекрухою та була оштрафована на 51 гривню.

Вулиця — громадське місце, що передбачає вільний доступ і спільне використання необмеженою кількістю людей. А також характеризується своєю суспільною значущістю для задоволення культурних, ідеологічних, політичних, естетичних, економічних та інших інтересів багатьох людей. Але аж ніяк не повинні слугувати для використання грубої ненормативної й образливої лексики в бік інших, оскільки це порушує громадський порядок і спокій громадян.

Подібна діяльність у бік колишньої свекрухи завершилася для 21-річної радивилівчанки притягненням до адміністративної відповідальності за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення та сплатою штрафу в розмірі 51 гривні. Про це повідомляє Рівненський апеляційний суд.

Молода дівчина поїхала в село до жінки, де гучне з’ясування їхніх стосунків привернуло увагу не лише сусідів, але й працівників поліції, які змушені були втрутитися й припинити сварку між колишніми родичками, а заодно й склали на обох адміністративні протоколи за вчинення дрібного хуліганства.

Місцевий суд розглянув обидва адміністративні протоколи, закривши провадження у справі відносно старшої жінки у зв’язку з відсутністю в її діях складу адміністративного правопорушення та, водночас, притягнув до адмінвідповідальності 21-річну радивилівчанку, яка влаштувала розбори спершу в будинку колишньої свекрухи, а коли її виставили за межі домоволодіння, продовжила на вулиці нецензурно ображати та чіплятися до опонентки.

Не погодившись із таким рішенням суду, адмінправопорушниця оскаржила постанову до Рівненського апеляційного суду, просила скасувати судове рішення та закрити провадження у справі за відсутністю в її діях складу адміністративного правопорушення. В апеляційній скарзі наголошувала, що нікого не ображала, а вулиця взагалі не вважається в розумінні ст. 173 КУпАП громадським місцем.

Залишаючи оскаржувану постанову суду першої інстанції без змін, а апеляційну скаргу — без задоволення, апеляційний суд погодився із висновком місцевого суду про доведеність вини апелянтки у вчиненні інкримінованого правопорушення.

Об’єктом адміністративного проступку, передбаченого ст. 173 КУпАП, є суспільні відносини у сфері охорони громадського порядку.

Громадський порядок — це обумовлена потребами суспільства система врегульованих правовими та іншими соціальними нормами система відносин, що складаються у громадських місцях у процесі спілкування людей, і яка має на меті забезпечення спокійної обстановки суспільного життя, нормальних умов для праці і відпочинку людей, для діяльності державних органів, а також підприємств, установ та організацій.

Найбільш розповсюдженою формою дрібного хуліганства є нецензурна лайка у громадських місцях, непристойні висловлювання.

Іншою формою цього правопорушення є образливе ставлення до громадян, під яким необхідно розуміти докучливу поведінку, пов’язану з образливими діями, що зневажають честь і гідність людини та утискають будь-чию волю, до того ж у грубій розв’язній манері, а також насильницьке вторгнення в громадські місця всупереч забороні певних осіб, які слідкують за порядком.

Обов’язковою ознакою об’єктивної сторони цього правопорушення є місце його скоєння, а саме — громадське місце, яке характеризується своєю суспільною значущістю для задоволення культурних, ідеологічних, політичних, естетичних, економічних та інших інтересів багатьох людей, що передбачає вільний доступ і їх спільне використання необмеженою кількістю людей.

Під такі ознаки, окрім іншого, підпадають і вулиці, що спростовує твердження апелянтки про те, що вони не належать до громадських місць.

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