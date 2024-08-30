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Справи про банкрутство, рішення суду в яких не підлягає касаційному оскарженню – аналіз судової практики та статистики

09:43, 30 серпня 2024
Постанови суду у справах про банкрутство, які не підлягають касаційному оскарженню.
Справи про банкрутство, рішення суду в яких не підлягає касаційному оскарженню – аналіз судової практики та статистики
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Східний апеляційний господарський суд опублікував аналіз судової практики та статистики у справах про банкрутство, судові рішення в яких не підлягають касаційному оскарженню.

Протягом 2023 – 1 півріччя 2024 року судом переглянуто 408 судових рішень місцевих господарських судів у справах про банкрутство.

За результатами апеляційного перегляду було прийнято 155 постанов, які не підлягають касаційному оскарженню. Переважну кількість складають постанови, предметом розгляду яких були ухвали місцевих господарських судів стосовно виплати винагороди арбітражним керуючим.

Даний аналіз має такий зміст:

  • Арбітражний керуючий:      

- призначення та відсторонення арбітражного керуючого;    

- винагорода та відшкодування витрат арбітражного керуючого.    

  • Провадження у справі про банкрутство: 

- відмова у відкритті провадження у справі про банкрутство;

- правонаступництво;     

  • Ліквідаційна процедура:      

-призначення ліквідатора.

  • Продаж майна в провадженні у справі про банкрутство (неплатоспроможність).
  • Відмова у закритті провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність).
  • Відновлення платоспроможності фізичної особи:

- повернення заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи;

- затвердження плану реструктуризації боргів боржника;

- виключення фізичної особи з реєстру боржників;

- введення процедури погашення боргів фізичної особи-підприємця;

- відмова у закритті провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи-підприємця.

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