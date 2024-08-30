Дела о банкротстве, решение суда в которых не подлежит кассационному обжалованию – анализ судебной практики и статистики

Постановления суда по делам о банкротстве, которые не подлежат кассационному обжалованию.

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Восточный апелляционный хозяйственный суд опубликовал анализ судебной практики и статистики по делам о банкротстве, судебные решения по которым не подлежат кассационному обжалованию.

В течение 2023 – 1 полугодие 2024 года суд пересмотрел 408 судебных решений местных хозяйственных судов по делам о банкротстве.

По результатам апелляционного пересмотра было принято 155 постановлений, которые не подлежат обжалованию. Подавляющее количество составляют постановления, предметом рассмотрения которых были определения местных хозяйственных судов по выплате вознаграждения арбитражным управляющим.

Данный анализ имеет следующее содержание:

Арбитражный управляющий:

- назначение и отстранение арбитражного управляющего;

- вознаграждение и возмещение расходов арбитражного управляющего.

Производство по делу о банкротстве:

- отказ в открытии производства по делу о банкротстве;

- правопреемство;

Ликвидационная процедура:

-назначение ликвидатора

Продажа имущества в производстве по делу о банкротстве (неплатежеспособности).

Отказ в закрытии производства по делу о банкротстве (неплатежеспособности).

Восстановление платежеспособности физического лица:

- возвращение заявления об открытии производства по делу о неплатежеспособности физического лица;

- утверждение плана реструктуризации долгов должника;

- исключение физического лица из реестра должников;

- введение процедуры погашения долгов физического лица-предпринимателя;

- отказ в закрытии производства по делу о неплатежеспособности физического лица-предпринимателя.

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