На Житомирщині позбавили батьківських прав матір, донька якої потерпала від насильства

Дівчинку ґвалтував співмешканець матері.

Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області ухвалив рішення про позбавлення батьківських прав жительки одного із сіл Гришковецької ОТГ стосовно її доньки 2011 року народження та присудив сплачувати аліменти на користь дитини. Про це повідомляє пресслужба суду.

З відповідним позовом до суду у лютому цього року звернувся орган опіки та піклування Гришковецької селищної ради.

Представник позивача у судовому засіданні повністю підтримала позов, мотивуючи його тим, що дитина нібито страждає через сімейне насильство: психологічне, фізичне, а також могла піддаватися і сексуальному насильству з боку співмешканця матері (нині у суді розглядається кримінальне провадження по обвинуваченню чоловіка у зґвалтуванні малолітньої). Матір дівчинки нібито знала, що чоловік кривдить її доньку, проте не захистила свою дитину.

50-річна матір не визнала позову та заперечувала, що їй було відомо про дії її співмешканця щодо доньки. Особливо заперечувала проти призначення їй сплачувати аліменти, оскільки не має на це коштів.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному суді (справ №274/1861/24).

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