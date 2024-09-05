Практика судів
  1. Судова практика
  2. / В Україні

На Житомирщині позбавили батьківських прав матір, донька якої потерпала від насильства

11:33, 5 вересня 2024
Дівчинку ґвалтував співмешканець матері.
На Житомирщині позбавили батьківських прав матір, донька якої потерпала від насильства
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області ухвалив рішення про позбавлення батьківських прав жительки одного із сіл Гришковецької ОТГ стосовно її доньки 2011 року народження та присудив сплачувати аліменти на користь дитини. Про це повідомляє пресслужба суду. 

З відповідним позовом до суду у лютому  цього року звернувся орган опіки та піклування Гришковецької селищної ради.

Представник позивача  у судовому засіданні повністю підтримала позов, мотивуючи його тим, що дитина  нібито страждає через сімейне насильство: психологічне, фізичне, а також могла піддаватися і сексуальному насильству з боку співмешканця матері (нині у суді розглядається кримінальне провадження по обвинуваченню чоловіка у зґвалтуванні малолітньої).  Матір дівчинки нібито знала, що чоловік кривдить її доньку, проте не  захистила свою дитину.

50-річна матір не визнала  позову та заперечувала, що їй було відомо про дії її співмешканця щодо доньки. Особливо заперечувала проти призначення  їй сплачувати аліменти,  оскільки не має на це  коштів.

Рішення може бути оскаржене  в апеляційному суді (справ №274/1861/24). 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Роботодавців хочуть зобов’язати після поновлення працівника за рішенням суду сплатити страхові внески за весь період незаконного звільнення

Галина Третьякова пропонує включити період незаконного звільнення до страхового стажу і зобов’язати роботодавців сплатити страхові внески за цей період у разі рішення суду на користь працівника.

Дмитро Кулеба звільнений з посади міністра закордонних справ – до парламенту не з’явився

«Міністр відсутній не з наших причин» - зазначив головуючий на засіданні

Для МВФ є очевидною недостатність ресурсів навіть у проваленому проекті з підвищення податків – пропонують збільшити ПДВ

МВФ пропонує встановити серед додаткових джерел поповнення бюджету ПДВ – Данило Гетманцев.

Комітет рекомендував призначити Миколу Точицького міністром культури та стратегічних комунікацій

Міністерство культури та інформаційної політики стане міністерством культури та стратегічних комунікацій України.

Російські військовополонені працюють добре, значно краще ніж наші ув’язнені – Мін’юст

За даними Міністерства юстиції, російські військовополонені працюють на підвищення обороноздатності України.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Соболєв
    Сергій Соболєв
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Вікторія Мацедонська
    Вікторія Мацедонська
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Марія Стадник
    Марія Стадник
    суддя Господарського суду Тернопільської області