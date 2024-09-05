В Житомирской области лишили родительских прав мать, дочь которой страдала от насилия

Девочку насиловал сожитель матери.

Бердичевский горрайонный суд Житомирской области принял решение о лишении родительских прав жительницы одного из сел Гришковецкой ОТГ по отношению к ее дочери 2011 года рождения и присудил платить алименты в пользу ребенка. Об этом сообщает пресс-служба суда.

С соответствующим иском в суд в феврале этого года обратился орган опеки и попечительства Гришковецкого сельсовета.

Представитель истца в судебном заседании полностью поддержала иск, мотивируя его тем, что ребенок якобы страдает из-за семейного насилия: психологического, физического, а также мог подвергаться и сексуальному насилию со стороны сожителя матери (в настоящее время в суде рассматривается уголовное производство по обвинению мужчины в изнасиловании малолетней). Мать девочки якобы знала, что мужчина обижает ее дочь, но не защитила своего ребенка.

50-летняя мать не признала иска и отрицала, что ей было известно о действиях ее сожителя по отношению к дочери. Особо возражала против назначения ей платить алименты, поскольку не имеет на это средств.

Решение может быть обжаловано в апелляционном суде (дело №274/1861/24).

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