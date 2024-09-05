Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / В Украине

В Житомирской области лишили родительских прав мать, дочь которой страдала от насилия

11:33, 5 сентября 2024
Девочку насиловал сожитель матери.
В Житомирской области лишили родительских прав мать, дочь которой страдала от насилия
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Бердичевский горрайонный суд Житомирской области принял решение о лишении родительских прав жительницы одного из сел Гришковецкой ОТГ по отношению к ее дочери 2011 года рождения и присудил платить алименты в пользу ребенка. Об этом сообщает пресс-служба суда.

С соответствующим иском в суд в феврале этого года обратился орган опеки и попечительства Гришковецкого сельсовета.

Представитель истца в судебном заседании полностью поддержала иск, мотивируя его тем, что ребенок якобы страдает из-за семейного насилия: психологического, физического, а также мог подвергаться и сексуальному насилию со стороны сожителя матери (в настоящее время в суде рассматривается уголовное производство по обвинению мужчины в изнасиловании малолетней). Мать девочки якобы знала, что мужчина обижает ее дочь, но не защитила своего ребенка.

50-летняя мать не признала иска и отрицала, что ей было известно о действиях ее сожителя по отношению к дочери. Особо возражала против назначения ей платить алименты, поскольку не имеет на это средств.

Решение может быть обжаловано в апелляционном суде (дело №274/1861/24).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

 

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Дмитрий Кулеба уволен с должности министра иностранных дел – в парламент не явился

«Министр отсутствует не по нашим причинам» - отметил председательствующий на заседании

Для МВФ очевидна недостаточность ресурсов даже в проваленном проекте по повышению налогов – предлагают повысить НДС

МВФ предлагает установить среди дополнительных источников пополнение бюджета НДС – Даниил Гетманцев.

Комитет рекомендовал назначить Николая Точицкого министром культуры и стратегических коммуникаций

Министерство культуры и информационной политики станет министерством культуры и стратегических коммуникаций Украины.

Российские военнопленные работают хорошо, значительно лучше, чем наши заключенные – Минюст

По данным Министерства юстиции, российские военнопленные работают на повышение обороноспособности Украины.

Госаудитслужба не выясняла позицию Счетной палаты относительно целесообразности проведения ревизий судов – Счетная палата

Счетной палате неизвестны основания для проведения, перечень судов и даты проведения их ревизий.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Соболєв
    Сергій Соболєв
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Вікторія Мацедонська
    Вікторія Мацедонська
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Марія Стадник
    Марія Стадник
    суддя Господарського суду Тернопільської області