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КАС ВС висловився стосовно юрисдикції спорів щодо оскарження рішення зборів місцевої організації політичної партії

15:47, 31 жовтня 2024
У процедурі відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою рішення зборів (конференції) місцевої організації політичної партії про внесення відповідної пропозиції має рекомендаційний характер.
КАС ВС висловився стосовно юрисдикції спорів щодо оскарження рішення зборів місцевої організації політичної партії
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У П'ятому апеляційному адміністративному суді оприлюднили позицію КАС ВС стосовно юрисдикції спорів щодо оскарження рішення зборів (конференції) місцевої організації.  політичної партії.

Так, КАС ВС вказав, що ч. 1 ст. 38 ЗУ від 11 липня 2002 року №93-IV «Про статус депутатів місцевих рад» передбачено, що право вносити пропозицію про відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою (не раніше ніж через рік з моменту набуття таких повноважень) мають місцева організація політичної партії, від якої його обрано депутатом, а також громадяни України, які є виборцями відповідного виборчого округу. Протокол зборів (конференції), на яких було прийняте рішення про внесення пропозиції щодо відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою, місцевою організацією політичної партії надсилається політичній партії для розгляду питання про відкликання депутата місцевої ради її вищим керівним органом.

Відповідно до ч. 7 ст. 41 Закону №93-IV вищий керівний орган політичної партії розглядає звернення територіальної виборчої комісії щодо відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою чи протокол зборів (конференції) місцевої організації політичної партії, на якому прийнято рішення про внесення пропозиції щодо відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою, та приймає рішення про відкликання такого депутата за народною ініціативою або про відмову в задоволенні цієї пропозиції.

На підставі рішення вищого керівного органу політичної партії про відкликання депутата, обраного шляхом висування місцевою організацією політичної партії, за народною ініціативою, а у разі якщо депутат був обраний шляхом самовисування, - на підставі свого рішення, передбаченого ч. 5 цієї статті, відповідна територіальна виборча комісія зобов'язана у порядку, передбаченому Виборчим кодексом України, визнати обраним депутатом наступного за черговістю кандидата у депутати від місцевої організації політичної партії або призначити проміжні вибори депутата у відповідному багатомандатному виборчому окрузі (ч. 9 ст. 41 Закону №93-IV).

Отже, у процедурі відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою рішення зборів (конференції) місцевої організації політичної партії про внесення відповідної пропозиції має рекомендаційний характер. КАС ВС виснував, що цей спір не пов`язаний з виборчим процесом та не є спором фізичної особи із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи індивідуальних актів), дій чи бездіяльності, адже у спірних правовідносинах організація політичної партії не є суб’єктом владних повноважень, у розумінні п. 7 ч. 1 ст. 4 КАС України, а прийняте нею рішення не є обов'язковим для органів державної влади, органів місцевого самоврядування чи інших осіб.

Ознайомитись з постановою КАС ВС №380/9838/22 можна за посиланням. 

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судова практика КАС ВС

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