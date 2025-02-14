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У Миколаєві власник відсудив понад 80 тисяч компенсації за затоплення квартири

18:30, 14 лютого 2025
Суд зобов’язав керуючу компанію компенсувати чоловіку збитки за залиття квартири, яке сталося через неналежне управління будинком.
У Миколаєві власник відсудив понад 80 тисяч компенсації за затоплення квартири
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Центральним районним судом Миколаєва розглянуто позов мешканця міста Миколаєва до керуючої компанії ТОВ «ЖЕК «З.» щодо стягнення завданої матеріальної та моральної шкоди, внаслідок невиконання договору про надання послуг з управління будинком. Про це повідомляє пресслужба суду. 

В обґрунтування позовної заяви чоловік зазначав, що внаслідок неналежного виконання керуючою компанією своїх обов’язків щодо управління багатоквартирним будинком, покрівля даху має пошкодження, через які проникають опади, внаслідок чого сталося залиття його квартири.

Вартість відновлювальних робіт складає 80 800 гривень. Окрім цього, позивачеві було заподіяно моральну шкоду, внаслідок стресу через пошкодження майна та відсутності належної реакції з боку ТОВ «ЖЕК «З.».

У ході судового розгляду, представник відповідача заперечив проти задоволення позову, зазначив, що пошкодження виникли внаслідок збройної агресії РФ (обстрілу), наголошував на належному виконанні обов’язків щодо утримання багатоповерхового будинку.

Водночас, зазначене не знайшло свого підтвердження дослідженими у ході розгляду справи доказами.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку про неналежне виконання відповідачем своїх обов’язків з управління багатоквартирним будинком.

За результатами розгляду, суд ухвалив задовольнити позовну заяву, стягнути з зазначеної керуючої компанії на користь позивача 80 800 грн, в якості відшкодування матеріальної шкоди, 8 000 грн – моральної. Також суд ухвалив стягнути з ТОВ «ЖЕК «З.» на користь позивача понад 25 тисяч гривень відшкодування судових витрат.

Ознайомитись з постановою суду у справі 490/11695/23 можна за посиланням. 

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суд Миколаїв судова практика

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