В Николаеве владелец отсудил более 80 тысяч компенсации за затопление квартиры

Суд обязал управляющую компанию компенсировать мужчине ущерб за затопление квартиры, которое произошло из-за ненадлежащего управления домом.

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Центральным районным судом Николаева рассмотрен иск жителя города Николаева к управляющей компании ООО «ЖЭК «З.» по взысканию причиненного материального и морального вреда, вследствие невыполнения договора о предоставлении услуг по управлению домом. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В обоснование искового заявления мужчина отмечал, что в результате ненадлежащего исполнения управляющей компанией своих обязанностей по управлению многоквартирным домом, кровля крыши имеет повреждения, из-за которых проникают осадки, в результате чего произошло заливание его квартиры.

Стоимость восстановительных работ составляет 80800 гривен. Кроме этого, истцу был причинен моральный ущерб, вследствие стресса из-за повреждения имущества и отсутствия надлежащей реакции со стороны ООО «ЖЭК «З.».

В ходе судебного разбирательства представитель ответчика возразил против удовлетворения иска, отметил, что повреждения возникли в результате вооруженной агрессии РФ (обстрела), отмечал надлежащее исполнение обязанностей по содержанию многоэтажного дома.

В то же время указанное не нашло своего подтверждения исследованными в ходе рассмотрения дела доказательствами.

Исследовав материалы дела, суд пришел к выводу о ненадлежащем исполнении ответчиком своих обязанностей по управлению многоквартирным домом.

По результатам рассмотрения суд постановил удовлетворить исковое заявление, взыскать с указанной управляющей компании в пользу истца 80 800 грн, в качестве возмещения материального ущерба, 8 000 грн – морального. Также суд принял взыскать с ООО «ЖЭК «З.» в пользу истца свыше 25 тысяч гривен возмещение судебных издержек.

Ознакомиться с постановлением суда по делу №490/11695/23 можно по ссылке.

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