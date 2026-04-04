На Закарпатті чоловіка притягнули до відповідальності за утримання собаки на ланцюгу без належного догляду

16:53, 4 квітня 2026
Хустський районний суд Закарпатської області розглянув справу про притягнення особи до адміністративної відповідальності за жорстоке поводження з твариною.
На Закарпатті чоловіка притягнули до відповідальності за утримання собаки на ланцюгу без належного догляду
Хустський районний суд Закарпатської області розглянув справу № 309/437/26 про притягнення особи до адміністративної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами.

Обставини справи

Судом встановлено, що 09 січня 2026 року близько 15 години 30 хвилин за місцем проживання особа вчинила жорстоке поводження з твариною, а саме утримувала її в квартирі на ланцюгу та не забезпечувала належним харчуванням. Вказані дії утворюють склад адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 89 КУпАП.

Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, у судове засідання не з’явилася, проте подала заяву про розгляд справи за її відсутності та повністю визнала свою вину. З огляду на це, суд дійшов висновку про можливість розгляду справи на підставі наявних матеріалів відповідно до положень статті 268 КУпАП.

Досліджуючи матеріали справи, суд також врахував положення статей 1, 4 та 18 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження», які визначають поняття жорстокого поводження з тваринами, принципи гуманного ставлення до них та встановлюють загальні правила поводження з тваринами, що виключають жорстокість.

 Законодавством визначено принципи гуманного ставлення до тварин, обов’язок забезпечення умов їх утримання відповідно до біологічних особливостей, а також заборону дій, що призводять до їх страждань.

Частина перша статті 89 КУпАП встановлює адміністративну відповідальність за знущання над тваринами, залишення їх напризволяще або інші порушення правил поводження з ними, якщо такі дії спричинили фізичний біль чи страждання, але не призвели до каліцтва або загибелі.

Факт вчинення правопорушення підтверджено протоколом про адміністративне правопорушення, матеріалами прийняття заяви про подію, а також поясненнями відповідних осіб.

Разом з тим суд звернув увагу на те, що санкція зазначеної норми передбачає можливість конфіскації тварини якщо перебування тварини у власника становить загрозу для її життя або здоров’я.

Водночас матеріали справи не містять протоколу вилучення тварини, її опису, відомостей про місце перебування, а також даних про орган або особу, у якої вона перебуває. Крім того, відсутні докази дотримання вимог статті 265-5 КУпАП та Інструкції МВС України №1376 щодо тимчасового вилучення тварини.

Вказані недоліки перешкоджають виконанню судового рішення в частині конфіскації тварини.

Позиція та рішення суду

Оцінивши характер вчиненого правопорушення, ступінь вини особи, а також відсутність належного процесуального забезпечення можливості конфіскації тварини, суд дійшов висновку про необхідність застосування адміністративного стягнення у вигляді штрафу, що є достатнім для виховання особи в дусі додержання законів України та запобігання вчиненню нових правопорушень.

Суд визнав особу винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 89 КУпАП, та призначив адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 3400 гривень.

Крім того, з особи підлягає стягненню судовий збір у дохід держави в розмірі 665 гривень 60 копійок. У мотивувальній частині постанови також зазначено суму судового збору 605 гривень 60 копійок, однак у резолютивній частині визначено до стягнення 665 гривень 60 копійок.

Суд також роз’яснив порядок примусового виконання постанови у разі несплати штрафу у встановлений законом строк, а також право на оскарження постанови до апеляційного суду протягом десяти днів з дня її винесення.

