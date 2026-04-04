На Закарпатье мужчину привлекли к ответственности за содержание собаки на цепи без надлежащего ухода

Хустский районный суд Закарпатской области рассмотрел дело № 309/437/26 о привлечении лица к административной ответственности за жестокое обращение с животными.

Обстоятельства дела

Судом установлено, что 09 января 2026 года около 15 часов 30 минут по месту проживания лицо совершило жестокое обращение с животным, а именно содержало его в квартире на цепи и не обеспечивало надлежащим питанием. Указанные действия образуют состав административного правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 89 КУоАП.

Лицо, привлекаемое к административной ответственности, в судебное заседание не явилось, однако подало заявление о рассмотрении дела в его отсутствие и полностью признало свою вину. Учитывая это, суд пришёл к выводу о возможности рассмотрения дела на основании имеющихся материалов в соответствии с положениями статьи 268 КУоАП.

Исследуя материалы дела, суд также учёл положения статей 1, 4 и 18 Закона Украины «О защите животных от жестокого обращения», которые определяют понятие жестокого обращения с животными, принципы гуманного отношения к ним и устанавливают общие правила обращения с животными, исключающие жестокость.

Законодательством определены принципы гуманного отношения к животным, обязанность обеспечения условий их содержания в соответствии с биологическими особенностями, а также запрет действий, приводящих к их страданиям.

Часть первая статьи 89 КУоАП устанавливает административную ответственность за издевательство над животными, оставление их без присмотра либо иные нарушения правил обращения с ними, если такие действия причинили физическую боль или страдания, но не привели к увечью или гибели.

Факт совершения правонарушения подтверждён протоколом об административном правонарушении, материалами принятия заявления о событии, а также объяснениями соответствующих лиц.

Вместе с тем суд обратил внимание на то, что санкция указанной нормы предусматривает возможность конфискации животного, если пребывание животного у владельца представляет угрозу его жизни или здоровью.

В то же время материалы дела не содержат протокола изъятия животного, его описания, сведений о месте пребывания, а также данных об органе или лице, у которого оно находится. Кроме того, отсутствуют доказательства соблюдения требований статьи 265-5 КУоАП и Инструкции МВД Украины №1376 относительно временного изъятия животного.

Указанные недостатки препятствуют исполнению судебного решения в части конфискации животного.

Позиция и решение суда

Оценив характер совершённого правонарушения, степень вины лица, а также отсутствие надлежащего процессуального обеспечения возможности конфискации животного, суд пришёл к выводу о необходимости применения административного взыскания в виде штрафа, что является достаточным для воспитания лица в духе соблюдения законов Украины и предотвращения совершения новых правонарушений.

Суд признал лицо виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 89 КУоАП, и назначил административное взыскание в виде штрафа в размере 200 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 3400 гривен.

Кроме того, с лица подлежит взысканию судебный сбор в доход государства в размере 665 гривен 60 копеек. В мотивировочной части постановления также указана сумма судебного сбора 605 гривен 60 копеек, однако в резолютивной части определено к взысканию 665 гривен 60 копеек.

Суд также разъяснил порядок принудительного исполнения постановления в случае неуплаты штрафа в установленный законом срок, а также право на обжалование постановления в апелляционный суд в течение десяти дней со дня его вынесения.

