На Черкащині суд зменшив аліменти до 5000 грн через недоведені доходи батька

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області розглянув у порядку спрощеного позовного провадження цивільну справу № 695/4001/25 про стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дитини. За результатами розгляду суд ухвалив рішення про часткове задоволення позовних вимог.

Суть справи

До суду звернулася позивачка з вимогою про стягнення з відповідача аліментів на утримання їхньої неповнолітньої доньки у твердій грошовій сумі в розмірі 10 000 грн щомісячно, починаючи з 08.09.2025 року (дня подання позову) і до досягнення дитиною повноліття.

Обґрунтовуючи позов, позивачка зазначила, що сторони перебувають у зареєстрованому шлюбі з 22 грудня 2017 року, який не розірвано. Від шлюбу мають доньку, яка проживає з обома батьками, однак перебуває на утриманні матері.

Із березня 2024 року сторони спільного сімейного життя не ведуть, спільне господарство не здійснюють, а відповідач припинив участь у матеріальному забезпеченні дитини та добровільно коштів на її утримання не надає.

Домовленості між сторонами щодо утримання дитини досягнуто не було. Відповідач є працездатним, інших утриманців не має.

Ухвалою суду відкрито провадження у справі та призначено її розгляд у порядку спрощеного позовного провадження з викликом сторін. Сторони в судове засідання не з’явилися, подали заяви про розгляд справи за їх відсутності.

У зв’язку з неявкою всіх учасників справи фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалося (ч. 2 ст. 247 ЦПК України).

Судом встановлено, що сторони перебувають у зареєстрованому шлюбі, мають спільну неповнолітню дитину, що підтверджується відповідними актовими записами. Позивачка є особою з інвалідністю II групи та отримує пенсію по інвалідності у розмірі 2980 грн. Відомості про наявність у відповідача тяжкого стану здоров’я або інших утриманців відсутні.

Позиції та рішення суду

Суд виходив із положень Конституції України, Сімейного кодексу України та міжнародних актів, зокрема Конвенції про права дитини, відповідно до яких батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття, а також забезпечувати належні умови для її розвитку.

При визначенні розміру аліментів суд врахував стан здоров’я та матеріальне становище сторін, відсутність у відповідача інших утриманців, а також необхідність забезпечення стабільного рівня утримання дитини.

Суд також врахував положення законодавства щодо мінімального рекомендованого розміру аліментів, який пов’язаний із прожитковим мінімумом для дитини відповідного віку.

Суд зазначив, що аліменти можуть бути присуджені як у частці від доходу, так і у твердій грошовій сумі, зокрема у випадках, коли визначення частки від доходу є ускладненим або може порушувати інтереси дитини.

Оцінюючи заявлений розмір аліментів, суд дійшов висновку, що позивачкою не доведено фінансову спроможність відповідача сплачувати аліменти у розмірі 10 000 грн щомісячно. Водночас суд врахував потреби дитини та обов’язок відповідача брати участь у її утриманні.

З огляду на встановлені обставини, суд дійшов висновку про часткове задоволення позову та визначив розмір аліментів у твердій грошовій сумі 5000 грн щомісячно, починаючи з дня подання позову і до досягнення дитиною повноліття.

Суд допустив негайне виконання рішення в частині стягнення аліментів у межах суми платежу за один місяць.

Крім того, суд вирішив питання про судові витрати, поклавши обов’язок зі сплати судового збору в сумі 1211,20 грн на відповідача, з урахуванням звільнення позивачки від його сплати відповідно до закону.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку протягом тридцяти днів з дня його проголошення та набирає законної сили після спливу строку на апеляційне оскарження або після розгляду справи судом апеляційної інстанції у разі подання апеляційної скарги.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.