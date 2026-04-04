В Черкасской области суд уменьшил алименты до 5000 грн из-за недоказанных доходов отца

Золотоношский горрайонный суд Черкасской области рассмотрел в порядке упрощенного искового производства гражданское дело о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка.

Золотоношский горрайонный суд Черкасской области рассмотрел в порядке упрощённого искового производства гражданское дело № 695/4001/25 о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребёнка. По результатам рассмотрения суд принял решение о частичном удовлетворении исковых требований.

Суть дела

В суд обратилась истец с требованием о взыскании с ответчика алиментов на содержание их несовершеннолетней дочери в твёрдой денежной сумме в размере 10 000 грн ежемесячно, начиная с 08.09.2025 года (дня подачи иска) и до достижения ребёнком совершеннолетия.

Обосновывая иск, истец указала, что стороны состоят в зарегистрированном браке с 22 декабря 2017 года, который не расторгнут. От брака имеют дочь, которая проживает с обоими родителями, однако находится на содержании матери.

С марта 2024 года стороны совместной семейной жизни не ведут, общее хозяйство не осуществляют, а ответчик прекратил участие в материальном обеспечении ребёнка и добровольно средства на его содержание не предоставляет.

Соглашения между сторонами относительно содержания ребёнка достигнуто не было. Ответчик является трудоспособным, иных иждивенцев не имеет.

Определением суда открыто производство по делу и назначено его рассмотрение в порядке упрощённого искового производства с вызовом сторон. Стороны в судебное заседание не явились, подали заявления о рассмотрении дела в их отсутствие.

В связи с неявкой всех участников дела фиксирование судебного процесса техническими средствами не осуществлялось (ч. 2 ст. 247 ГПК Украины).

Судом установлено, что стороны состоят в зарегистрированном браке, имеют общего несовершеннолетнего ребёнка, что подтверждается соответствующими актовыми записями. Истец является лицом с инвалидностью II группы и получает пенсию по инвалидности в размере 2980 грн. Сведения о наличии у ответчика тяжёлого состояния здоровья или иных иждивенцев отсутствуют.

Позиции и решение суда

Суд исходил из положений Конституции Украины, Семейного кодекса Украины и международных актов, в частности Конвенции о правах ребёнка, в соответствии с которыми родители обязаны содержать ребёнка до достижения им совершеннолетия, а также обеспечивать надлежащие условия для его развития.

При определении размера алиментов суд учёл состояние здоровья и материальное положение сторон, отсутствие у ответчика иных иждивенцев, а также необходимость обеспечения стабильного уровня содержания ребёнка.

Суд также учёл положения законодательства о минимальном рекомендованном размере алиментов, который связан с прожиточным минимумом для ребёнка соответствующего возраста.

Суд указал, что алименты могут быть присуждены как в доле от дохода, так и в твёрдой денежной сумме, в частности в случаях, когда определение доли от дохода является затруднительным или может нарушать интересы ребёнка.

Оценивая заявленный размер алиментов, суд пришёл к выводу, что истцом не доказана финансовая способность ответчика уплачивать алименты в размере 10 000 грн ежемесячно. В то же время суд учёл потребности ребёнка и обязанность ответчика участвовать в его содержании.

Учитывая установленные обстоятельства, суд пришёл к выводу о частичном удовлетворении иска и определил размер алиментов в твёрдой денежной сумме 5000 грн ежемесячно, начиная со дня подачи иска и до достижения ребёнком совершеннолетия.

Суд допустил немедленное исполнение решения в части взыскания алиментов в пределах суммы платежа за один месяц.

Кроме того, суд решил вопрос о судебных расходах, возложив обязанность по уплате судебного сбора в сумме 1211,20 грн на ответчика, с учётом освобождения истца от его уплаты в соответствии с законом.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение тридцати дней со дня его провозглашения и вступает в законную силу после истечения срока на апелляционное обжалование либо после рассмотрения дела судом апелляционной инстанции в случае подачи апелляционной жалобы.

