Львів’янка отримала 124 тисячі гривень компенсації за підробленою довідкою про хворобу сина – що вирішив суд

Жінка двічі оформлювала компенсації та допомогу, використовуючи один і той самий фальшивий документ.

Залізничний районний суд м. Львова призначив умовне покарання жінці за підроблення документів і шахрайство з державними виплатами «муніципальна няня» та допомогою на догляд за хворою дитиною. Такий вирок виніс суд у кримінальному провадженні № 12025141390000428.

Обставини справи № 462/1943/26

Обвинувачена, маючи умисел на підроблення офіційного документа, за попередньою змовою з іншою особою (матеріали щодо якої виділено в окреме провадження) придбала через інтернет завідомо підроблену медичну довідку форми № 080-3/о від 24 січня 2024 року № 16, видану від імені Відокремленого підрозділу «Лікарня інтенсивного лікування» комунального некомерційного підприємства Стрийської міської ради. У довідці зазначалося, що її малолітній син має рідкісне (орфанне) захворювання, хоча дитина не проходила відповідне обстеження в цій медичній установі, а дані про захворювання були неправдивими.

Надалі обвинувачена використала цю підроблену довідку у Залізничному відділі соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради з метою незаконного отримання державних виплат.

Зокрема:

28 лютого 2024 року вона подала заяву № 247 про призначення компенсації послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» на підставі укладеного з ТОВ «Родинний оберіг» договору, додавши підроблену довідку. На підставі цього рішенням відділу призначено і виплачено компенсацію за період з лютого по травень 2024 року на загальну суму 28 116 гривень.

27 серпня 2024 року вона подала заяву № 1219 про призначення такої ж компенсації на підставі договору з ТОВ «Вражаюче майбутнє», знову додавши підроблену довідку. На підставі цього виплачено компенсацію за період з серпня 2024 по січень 2025 року на загальну суму 41 241 гривню.

Крім того, 28 лютого 2024 року вона подала заяву про призначення державної допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», додавши ту саму підроблену довідку. На підставі цього виплачено допомогу на загальну суму 55 582 гривні 04 копійки.

Таким чином, обвинувачена шляхом обману заволоділа бюджетними коштами на загальну суму 124 939 гривень 04 копійки.

Дії обвинуваченої кваліфіковано за ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Рішення суду

У судовому засіданні обвинувачена повністю визнала вину, щиро розкаялася, добровільно відшкодувала завдану шкоду в повному обсязі та просила не застосовувати до неї суворе покарання.

Залізничний районний суд м. Львова визнав обвинувачену винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Суд призначив покарання:

за ч. 3 ст. 358 КК України — 3 роки позбавлення волі;

за ч. 4 ст. 358 КК України — 1 рік пробаційного нагляду;

за ч. 1 ст. 190 КК України — 2 роки пробаційного нагляду.

На підставі ч. 1 ст. 70 Кримінального кодексу України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточне покарання призначено у виді 3 років позбавлення волі.

На підставі ст. 75 Кримінального кодексу України обвинувачену звільнено від відбування призначеного покарання з випробуванням з іспитовим строком 1 рік з покладенням обов’язків періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти цей орган про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Речовий доказ — підроблену медичну довідку — залишено в матеріалах кримінального провадження.

Вирок може бути оскаржений до Львівського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення з підстав, передбачених ч. 3 ст. 394 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

