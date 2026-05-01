Як відновити пенсію: інструкція для тих, кому зупинили виплати з 1 квітня

Які заяви потрібно подати, щоб повернути виплати та отримати пенсію з дати призупинення.

Громадяни, яким із 1 квітня 2026 року призупинили виплату пенсій, можуть поновити її після подання відповідної заяви. Йдеться насамперед про осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях або виїхали з них на підконтрольну Україні територію.

Ключова умова для отримання української пенсії — підтвердження того, що людина не отримує виплати від органів пенсійного забезпечення РФ.

Чому зупинили виплати

Частині пенсіонерів, які у 2025–2026 роках пройшли фізичну ідентифікацію, але не подали заяву про неотримання пенсії від РФ, виплати тимчасово продовжили до 1 квітня 2026 року. Після цієї дати, за відсутності такого підтвердження, пенсії було призупинено.

Як відновити пенсію

Щоб поновити виплати, необхідно подати заяву до Пенсійного фонду, у якій вказати, що пенсія від РФ не отримується.

Важливо: якщо звернутися із заявою до кінця 2026 року, виплати відновлять із дати їх призупинення.

Як подати заяву

Подати документи можна кількома способами:

особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду;

онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ з використанням «Дія.Підпис»;

через відеозв’язок із підтвердженням особи відповідно до вимог законодавства.

Таким чином, для відновлення пенсії ключовим є своєчасне подання заяви та підтвердження відсутності виплат з боку РФ.

