Як відновити пенсію: інструкція для тих, кому зупинили виплати з 1 квітня
Громадяни, яким із 1 квітня 2026 року призупинили виплату пенсій, можуть поновити її після подання відповідної заяви. Йдеться насамперед про осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях або виїхали з них на підконтрольну Україні територію.
Ключова умова для отримання української пенсії — підтвердження того, що людина не отримує виплати від органів пенсійного забезпечення РФ.
Чому зупинили виплати
Частині пенсіонерів, які у 2025–2026 роках пройшли фізичну ідентифікацію, але не подали заяву про неотримання пенсії від РФ, виплати тимчасово продовжили до 1 квітня 2026 року. Після цієї дати, за відсутності такого підтвердження, пенсії було призупинено.
Як відновити пенсію
Щоб поновити виплати, необхідно подати заяву до Пенсійного фонду, у якій вказати, що пенсія від РФ не отримується.
Важливо: якщо звернутися із заявою до кінця 2026 року, виплати відновлять із дати їх призупинення.
Як подати заяву
Подати документи можна кількома способами:
- особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду;
- онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ з використанням «Дія.Підпис»;
- через відеозв’язок із підтвердженням особи відповідно до вимог законодавства.
Таким чином, для відновлення пенсії ключовим є своєчасне подання заяви та підтвердження відсутності виплат з боку РФ.
