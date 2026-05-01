  1. В Украине

Как восстановить пенсию: инструкция для тех, кому остановили выплаты с 1 апреля

23:59, 1 мая 2026
Какие заявления нужно подать, чтобы вернуть выплаты и получить пенсию с даты приостановления.
Граждане, которым с 1 апреля 2026 года приостановили выплату пенсий, могут возобновить ее после подачи соответствующего заявления. Речь идет прежде всего о лицах, проживающих на временно оккупированных территориях или выехавших с них на подконтрольную Украине территорию.

Ключевое условие для получения украинской пенсии — подтверждение того, что человек не получает выплаты от органов пенсионного обеспечения РФ.

Почему остановили выплаты

Части пенсионеров, которые в 2025–2026 годах прошли физическую идентификацию, но не подали заявление о не получении пенсии от РФ, выплаты временно продлили до 1 апреля 2026 года. После этой даты, при отсутствии такого подтверждения, пенсии были приостановлены.

Как восстановить пенсию

Чтобы возобновить выплаты, необходимо подать заявление в Пенсионный фонд, в котором указать, что пенсия от РФ не получается.

Важно: если обратиться с заявлением до конца 2026 года, выплаты восстановят с даты их приостановления.

Как подать заявление

Подать документы можно несколькими способами:

  • лично в сервисном центре Пенсионного фонда;
  • онлайн через вебпортал электронных услуг ПФУ с использованием «Дія.Підпис»;
  • через видеосвязь с подтверждением личности в соответствии с требованиями законодательства.

Таким образом, для восстановления пенсии ключевым является своевременная подача заявления и подтверждение отсутствия выплат со стороны РФ.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Эволюция давления на судей: от увольнений до гибридных реформ в практике ЕСПЧ

Анализ последних решений ЕСПЧ против Польши, Венгрии и Украины доказывает, что независимость судьи — это не привилегия, а обязанность высказываться в защиту верховенства права.

Обвинение в плагиате в Facebook — это оспаривание авторства: Верховный Суд о надлежащем способе защиты

Публичное обвинение в плагиате в социальных сетях является формой непризнания авторского права, а запрет распространения такой информации — надлежащим способом защиты.

ЕСПЧ признал нарушение права собственности украинца из-за ареста его автомобиля по делу третьих лиц

ЕСПЧ рассмотрел дело об изъятии авто и признал нарушение права собственности украинца.

Правительство утвердило порядок получения электронных справок о месте работы для госслужащих

Государство переводит трудовые справки чиновников в бесплатный онлайн-формат.

За международные гранты предпринимателям придется платить 23% налога

ГНС рассматривает иностранные гранты бизнесу не как ресурс для развития, а как объект налогообложения.

