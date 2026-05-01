Как восстановить пенсию: инструкция для тех, кому остановили выплаты с 1 апреля

Какие заявления нужно подать, чтобы вернуть выплаты и получить пенсию с даты приостановления.

Граждане, которым с 1 апреля 2026 года приостановили выплату пенсий, могут возобновить ее после подачи соответствующего заявления. Речь идет прежде всего о лицах, проживающих на временно оккупированных территориях или выехавших с них на подконтрольную Украине территорию.

Ключевое условие для получения украинской пенсии — подтверждение того, что человек не получает выплаты от органов пенсионного обеспечения РФ.

Почему остановили выплаты

Части пенсионеров, которые в 2025–2026 годах прошли физическую идентификацию, но не подали заявление о не получении пенсии от РФ, выплаты временно продлили до 1 апреля 2026 года. После этой даты, при отсутствии такого подтверждения, пенсии были приостановлены.

Как восстановить пенсию

Чтобы возобновить выплаты, необходимо подать заявление в Пенсионный фонд, в котором указать, что пенсия от РФ не получается.

Важно: если обратиться с заявлением до конца 2026 года, выплаты восстановят с даты их приостановления.

Как подать заявление

Подать документы можно несколькими способами:

лично в сервисном центре Пенсионного фонда;

онлайн через вебпортал электронных услуг ПФУ с использованием «Дія.Підпис»;

через видеосвязь с подтверждением личности в соответствии с требованиями законодательства.

Таким образом, для восстановления пенсии ключевым является своевременная подача заявления и подтверждение отсутствия выплат со стороны РФ.

