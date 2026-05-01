Чи буде перемир’я 9 травня: у МЗС заявили, що РФ офіційно не надсилала пропозицій Україні

Як повідомляється, Київ не отримував жодних офіційних пропозицій від Росії щодо можливого перемир’я на 9 травня.

Київ не отримував офіційних пропозицій щодо припинення вогню на 9 травня. Заяви РФ є черговою спробою росіян сподобатися американцям. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Він прокоментував так зване "перемир’я" на 9 травня, яке нібито пропонує РФ, і назвав його черговою маніпуляцією.

"Це чергове намагання росіян сподобатися американцям. Показати "якийсь елемент конструктивізму", - зауважив Сибіга.

Міністр нагадав, що Президент України вже заявляв: жодних пропозицій від Москви до Києва не надходило.

Очільник МЗС підкреслив, що Україна віддана мирним зусиллям і неодноразово заявляла про готовність до безумовного перемир’я.

Сибіга наголосив, що головна увага має бути зосереджена на тому, як завершити російську агресивну війну та досягти тривалого мирую

"А ці всі якісь маніпулятивні "перемир’я", які потім не дотримуються тим же, хто ініціює, росіянами, – це спроба грубого дипломатичного маневру. І друге – це піар-акція, спрямована на внутрішню аудиторію з цими парадами мракобєсія", – резюмував Сибіга у коментарі Інтерфакс-Україна.

