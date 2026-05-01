  1. В Украине

Будет ли перемирие 9 мая: в МИД заявили, что РФ официально не направляла предложений Украине

21:20, 1 мая 2026
Как сообщается, Киев не получал никаких официальных предложений от России о возможном перемирии на 9 мая.
Будет ли перемирие 9 мая: в МИД заявили, что РФ официально не направляла предложений Украине
Киев не получал официальных предложений по прекращению огня на 9 мая. Заявления РФ являются очередной попыткой россиян понравиться американцам. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Он прокомментировал так называемое "перемирие" на 9 мая, которое якобы предлагает РФ, и назвал его очередной манипуляцией.

"Это очередная попытка россиян понравиться американцам. Показать "какой-то элемент конструктивизма", - сообщил Сибига.

Министр напомнил, что Президент Украины уже заявлял: никаких предложений от Москвы в Киев не поступало".

Глава МИД подчеркнул, что Украина отдана мирным усилиям и неоднократно заявляла о готовности к безусловному перемирию.

Сибига подчеркнул, что главное внимание должно быть сосредоточено на том, как завершить российскую агрессивную войну и достичь длительного мира.

"А эти все какие-то манипулятивные "перемирия", которые потом не соблюдаются тем же, кто инициирует, россиянами – это попытка грубого дипломатического маневра. И второе – это пиар-акция, направленная на внутреннюю аудиторию с этими парадами мракобесия", – резюмировал Сибига в комментарии Интерфакс-Украина.

