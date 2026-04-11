Жительница Львова получила 124 тысячи гривен компенсации по поддельной справке о болезни сына — такое решение принял суд

Женщина дважды оформляла компенсации и пособия, используя один и тот же поддельный документ.

Железнодорожный районный суд г. Львова назначил женщине условное наказание за подделку документов и мошенничество с государственными выплатами «муниципальная няня» и пособием на уход за больным ребенком. Такой приговор вынес суд в уголовном производстве № 12025141390000428.

Обстоятельства дела № 462/1943/26

Обвиняемая, имея умысел на подделку официального документа, по предварительному сговору с другим лицом (материалы по которой выделены в отдельное производство) приобрела через интернет заведомо поддельную медицинскую справку формы № 080-3/о от 24 января 2024 года № 16, выданную от имени Отдельного подразделения «Больница интенсивного лечения» коммунального некоммерческого предприятия Стрыйского городского совета. В справке указывалось, что ее малолетний сын страдает редким (орфанным) заболеванием, хотя ребенок не проходил соответствующее обследование в этом медицинском учреждении, а данные о заболевании были ложными.

В дальнейшем обвиняемая использовала эту поддельную справку в Железнодорожном отделе социальной защиты управления социальной защиты департамента гуманитарной политики Львовского городского совета с целью незаконного получения государственных выплат.

В частности:

28 февраля 2024 года она подала заявление № 247 о назначении компенсации за услугу по уходу за ребенком до трех лет «муниципальная няня» на основании договора, заключенного с ООО «Родинный оберіг», приложив поддельную справку. На основании этого решением отдела назначена и выплачена компенсация за период с февраля по май 2024 года на общую сумму 28 116 гривен.

27 августа 2024 года она подала заявление № 1219 о назначении такой же компенсации на основании договора с ООО «Впечатляющее будущее», снова приложив поддельную справку. На основании этого выплачена компенсация за период с августа 2024 по январь 2025 года на общую сумму 41 241 гривну.

Кроме того, 28 февраля 2024 года она подала заявление о назначении государственной помощи лицу, ухаживающему за больным ребенком, в соответствии с Законом Украины «О государственной помощи семьям с детьми», приложив ту же поддельную справку. На основании этого было выплачено пособие на общую сумму 55 582 гривны 04 копейки.

Таким образом, обвиняемая путем обмана завладела бюджетными средствами на общую сумму 124 939 гривен 04 копейки.

Действия обвиняемой квалифицированы по ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

Решение суда

В судебном заседании обвиняемая полностью признала вину, искренне раскаялась, добровольно возместила причиненный ущерб в полном объеме и просила не применять к ней строгое наказание.

Железнодорожный районный суд г. Львова признал обвиняемую виновной в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

Суд назначил наказание:

по ч. 3 ст. 358 УК Украины — 3 года лишения свободы;

по ч. 4 ст. 358 УК Украины — 1 год пробационного надзора;

по ч. 1 ст. 190 УК Украины — 2 года пробационного надзора.

На основании ч. 1 ст. 70 Уголовного кодекса Украины путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательное наказание назначено в виде 3 лет лишения свободы.

На основании ст. 75 Уголовного кодекса Украины обвиняемая освобождена от отбывания назначенного наказания с испытательным сроком 1 год с возложением обязанностей периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации и сообщать этому органу об изменении места жительства, работы или учебы.

Вещественное доказательство — поддельную медицинскую справку — оставлено в материалах уголовного производства.

Приговор может быть обжалован в Львовский апелляционный суд в течение тридцати дней со дня его оглашения на основаниях, предусмотренных ч. 3 ст. 394 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Приговор вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы, если такая жалоба не была подана. В случае подачи апелляционной жалобы приговор, если он не отменен, вступает в законную силу после принятия решения судом апелляционной инстанции.

