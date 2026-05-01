Мінкульт проведе вибори ректора Львівської національної музичної академії

До обрання нового керівника обов’язки ректора тимчасово виконуватиме професор Ярослав Олексів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство культури України повідомляє, що проведе вибори на посаду ректора Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка.

До призначення керівника тимчасово виконувати обов’язки ректора Академії буде Ярослав Олексів, професор кафедри народних інструментів ЛНМА імені М. В. Лисенка. Його завдання — підтримка стабільної операційної діяльності установи до обрання нового керівника у встановленому законом порядку

"Міністерство вдячне Ігорю Пилатюку за багаторічну роботу та вагомий внесок у розвиток Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка та всієї системи мистецької освіти. Він очолював заклад понад 25 років, а з серпня 2024 року виконував обов’язки ректора", - повідомили у відомстві.

У березні Міністерство провело зустріч із колективом Академії, під час якої обговорили подальші етапи розвитку закладу та підходи до організації виборів.

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», ректор закладу вищої освіти обирається за конкурсною процедурою. Міністерство відповідає за організацію та проведення виборів згідно з чинним законодавством.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.