Минкульт проведет выборы ректора Львовской национальной музыкальной академии

21:11, 1 мая 2026
До избрания нового руководителя обязанности ректора будет временно выполнять профессор Ярослав Олексив.
Министерство культуры Украины сообщает, что проведет выборы на должность ректора Львовской национальной музыкальной академии имени Н. В. Лысенко.

До назначения руководителя временно исполнять обязанности ректора Академии будет Ярослав Олексив, профессор кафедры народных инструментов ЛНМА имени Н. В. Лысенко. Его задача — обеспечение стабильной операционной деятельности учреждения до избрания нового руководителя в установленном законом порядке.

«Министерство благодарно Игорю Пилатюку за многолетнюю работу и весомый вклад в развитие Львовской национальной музыкальной академии имени Н. В. Лысенко и всей системы художественного образования. Он возглавлял учреждение более 25 лет, а с августа 2024 года исполнял обязанности ректора», — сообщили в ведомстве.

В марте Министерство провело встречу с коллективом Академии, в ходе которой обсудили дальнейшие этапы развития учреждения и подходы к организации выборов.

В соответствии с Законом Украины «О высшем образовании», ректор учреждения высшего образования избирается по конкурсной процедуре. Министерство отвечает за организацию и проведение выборов в соответствии с действующим законодательством.

