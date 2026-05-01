Змінили роботу — як відкрити новому роботодавцю доступ до електронної трудової
Після працевлаштування до нового роботодавця працівники можуть самостійно надати доступ до своєї електронної трудової книжки через портал Пенсійного фонду. Такий механізм особливо актуальний у випадках, коли паперову трудову вже передано на оцифрування.
У персональному кабінеті на порталі Пенсійного фонду доступна вся інформація про трудову діяльність. Вона міститься у розділі «Електронна трудова книжка» і включає:
- записи, подані роботодавцями;
- дані після оцифрування документів;
- сканкопії трудової книжки та інших підтвердних документів.
Як надати доступ роботодавцю
Щоб новий роботодавець отримав дані про стаж, працівник має самостійно дати згоду. Для цього потрібно:
- у меню «Доступ до ЕТК» додати роботодавця;
- ввести його код ЄДРПОУ (назва підтягнеться автоматично);
- перевірити, щоб запис мав статус «актуальний».
Лише після цього роботодавець зможе сформувати витяг з електронної трудової книжки.
Як отримати витяг і підтвердити стаж
Працівник може самостійно сформувати документ «Відомості про трудову діяльність з Реєстру застрахованих осіб» у розділі «Комунікації з ПФУ». Цей витяг використовують для підтвердження досвіду роботи під час працевлаштування або для подання до державних органів.
Також у кабінеті доступна інформація про страховий стаж. Вона відображається у полі «Загальний страховий стаж» і розраховується автоматично:
- після 2004 року — за даними реєстру застрахованих осіб;
- до 2004 року — за результатами оцифрування трудової книжки та інших документів.
Крім того, користувач може сформувати детальний витяг із розбивкою стажу по місяцях за всі періоди.
