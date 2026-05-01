Змінили роботу — як відкрити новому роботодавцю доступ до електронної трудової

23:30, 1 травня 2026
Покрокова інструкція: як надати роботодавцю доступ до електронної трудової книжки.
Змінили роботу — як відкрити новому роботодавцю доступ до електронної трудової
Після працевлаштування до нового роботодавця працівники можуть самостійно надати доступ до своєї електронної трудової книжки через портал Пенсійного фонду. Такий механізм особливо актуальний у випадках, коли паперову трудову вже передано на оцифрування.

У персональному кабінеті на порталі Пенсійного фонду доступна вся інформація про трудову діяльність. Вона міститься у розділі «Електронна трудова книжка» і включає:

  • записи, подані роботодавцями;
  • дані після оцифрування документів;
  • сканкопії трудової книжки та інших підтвердних документів.

Як надати доступ роботодавцю

Щоб новий роботодавець отримав дані про стаж, працівник має самостійно дати згоду. Для цього потрібно:

  • у меню «Доступ до ЕТК» додати роботодавця;
  • ввести його код ЄДРПОУ (назва підтягнеться автоматично);
  • перевірити, щоб запис мав статус «актуальний».

Лише після цього роботодавець зможе сформувати витяг з електронної трудової книжки.

Як отримати витяг і підтвердити стаж

Працівник може самостійно сформувати документ «Відомості про трудову діяльність з Реєстру застрахованих осіб» у розділі «Комунікації з ПФУ». Цей витяг використовують для підтвердження досвіду роботи під час працевлаштування або для подання до державних органів.

Також у кабінеті доступна інформація про страховий стаж. Вона відображається у полі «Загальний страховий стаж» і розраховується автоматично:

  • після 2004 року — за даними реєстру застрахованих осіб;
  • до 2004 року — за результатами оцифрування трудової книжки та інших документів.

Крім того, користувач може сформувати детальний витяг із розбивкою стажу по місяцях за всі періоди.

