  1. В Украине

Сменили работу — как открыть новому работодателю доступ к электронной трудовой

23:30, 1 мая 2026
Пошаговая инструкция: как предоставить работодателю доступ к электронной трудовой книжке.
После трудоустройства к новому работодателю работники могут самостоятельно предоставить доступ к своей электронной трудовой книжке через портал Пенсионного фонда. Такой механизм особенно актуален в случаях, когда бумажную трудовую уже передали на оцифровку.

В персональном кабинете на портале Пенсионного фонда доступна вся информация о трудовой деятельности. Она содержится в разделе «Электронная трудовая книжка» и включает:

  • записи, поданные работодателями;
  • данные после оцифровки документов;
  • сканкопии трудовой книжки и других подтверждающих документов.

Как предоставить доступ работодателю

Чтобы новый работодатель получил данные о стаже, работник должен самостоятельно дать согласие. Для этого нужно:

  • в меню «Доступ к ЭТК» добавить работодателя;
  • ввести его код ЕГРПОУ (название подтянется автоматически);
  • проверить, чтобы запись имела статус «актуальный».

Только после этого работодатель сможет сформировать выписку из электронной трудовой книжки.

Как получить выписку и подтвердить стаж

Работник может самостоятельно сформировать документ «Сведения о трудовой деятельности из Реестра застрахованных лиц» в разделе «Коммуникации с ПФУ». Эта выписка используется для подтверждения опыта работы при трудоустройстве или для представления в государственные органы.

Также в кабинете доступна информация о страховом стаже. Она отображается в поле «Общий страховой стаж» и рассчитывается автоматически:

  • после 2004 года — по данным реестра застрахованных лиц;
  • до 2004 года — по результатам оцифровки трудовой книжки и других документов.

Кроме того, пользователь может сформировать детальную выписку с разбивкой стажа по месяцам за все периоды.

