Сменили работу — как открыть новому работодателю доступ к электронной трудовой
После трудоустройства к новому работодателю работники могут самостоятельно предоставить доступ к своей электронной трудовой книжке через портал Пенсионного фонда. Такой механизм особенно актуален в случаях, когда бумажную трудовую уже передали на оцифровку.
В персональном кабинете на портале Пенсионного фонда доступна вся информация о трудовой деятельности. Она содержится в разделе «Электронная трудовая книжка» и включает:
- записи, поданные работодателями;
- данные после оцифровки документов;
- сканкопии трудовой книжки и других подтверждающих документов.
Как предоставить доступ работодателю
Чтобы новый работодатель получил данные о стаже, работник должен самостоятельно дать согласие. Для этого нужно:
- в меню «Доступ к ЭТК» добавить работодателя;
- ввести его код ЕГРПОУ (название подтянется автоматически);
- проверить, чтобы запись имела статус «актуальный».
Только после этого работодатель сможет сформировать выписку из электронной трудовой книжки.
Как получить выписку и подтвердить стаж
Работник может самостоятельно сформировать документ «Сведения о трудовой деятельности из Реестра застрахованных лиц» в разделе «Коммуникации с ПФУ». Эта выписка используется для подтверждения опыта работы при трудоустройстве или для представления в государственные органы.
Также в кабинете доступна информация о страховом стаже. Она отображается в поле «Общий страховой стаж» и рассчитывается автоматически:
- после 2004 года — по данным реестра застрахованных лиц;
- до 2004 года — по результатам оцифровки трудовой книжки и других документов.
Кроме того, пользователь может сформировать детальную выписку с разбивкой стажа по месяцам за все периоды.
