Сменили работу — как открыть новому работодателю доступ к электронной трудовой

Пошаговая инструкция: как предоставить работодателю доступ к электронной трудовой книжке.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

После трудоустройства к новому работодателю работники могут самостоятельно предоставить доступ к своей электронной трудовой книжке через портал Пенсионного фонда. Такой механизм особенно актуален в случаях, когда бумажную трудовую уже передали на оцифровку.

В персональном кабинете на портале Пенсионного фонда доступна вся информация о трудовой деятельности. Она содержится в разделе «Электронная трудовая книжка» и включает:

записи, поданные работодателями;

данные после оцифровки документов;

сканкопии трудовой книжки и других подтверждающих документов.

Как предоставить доступ работодателю

Чтобы новый работодатель получил данные о стаже, работник должен самостоятельно дать согласие. Для этого нужно:

в меню «Доступ к ЭТК» добавить работодателя;

ввести его код ЕГРПОУ (название подтянется автоматически);

проверить, чтобы запись имела статус «актуальный».

Только после этого работодатель сможет сформировать выписку из электронной трудовой книжки.

Как получить выписку и подтвердить стаж

Работник может самостоятельно сформировать документ «Сведения о трудовой деятельности из Реестра застрахованных лиц» в разделе «Коммуникации с ПФУ». Эта выписка используется для подтверждения опыта работы при трудоустройстве или для представления в государственные органы.

Также в кабинете доступна информация о страховом стаже. Она отображается в поле «Общий страховой стаж» и рассчитывается автоматически:

после 2004 года — по данным реестра застрахованных лиц;

до 2004 года — по результатам оцифровки трудовой книжки и других документов.

Кроме того, пользователь может сформировать детальную выписку с разбивкой стажа по месяцам за все периоды.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.