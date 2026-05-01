Степан Гіга може отримати звання Героя України

Зеленський доручив уряду опрацювати петицію щодо нагородження Гіги.

Президент України Володимир Зеленський відповів на електронну петицію № 22/257302-еп щодо присвоєння звання «Герой України» народному артисту Степану Гізі.

Петиція була оприлюднена 29 грудня 2025 року та набрала понад 25 тисяч підписів. Її авторка просила відзначити митця за вагомий внесок у розвиток української культури та утвердження національної ідентичності.

Президент подякував громадянам за активну позицію та підтримку ініціативи.

Він нагадав, що відповідно до законодавства подання про присвоєння звання «Герой України» вносять визначені органи, зокрема Верховна Рада, Кабінет Міністрів, судові органи та інші державні інституції.

Органи, яким надано право вносити подання про відзначення державними нагородами, надсилають на ім'я Президента України подання і нагородний лист установленого зразка, в якому зазначаються конкретні заслуги особи, що стали підставою для порушення клопотання про відзначення її державною нагородою.

Водночас електронна петиція не є прямою підставою для присвоєння звання Герой України.

З огляду на це Президент звернувся до Прем’єр-міністра Юлії Свидиренко з проханням опрацювати порушене у петиції питання та подати відповідні пропозиції у встановленому порядку.

