Степан Гига может получить звание Героя Украины

Зеленский поручил правительству проработать петицию о награждении Гиги.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на электронную петицию № 22/257302-эп о присвоении звания «Герой Украины» народному артисту Степану Гиге.

Петиция была опубликована 29 декабря 2025 года и набрала более 25 тысяч подписей. Ее автор просила отметить артиста за значительный вклад в развитие украинской культуры и утверждение национальной идентичности.

Президент поблагодарил граждан за активную позицию и поддержку инициативы.

Он напомнил, что в соответствии с законодательством представления о присвоении звания «Герой Украины» вносят определенные органы, в частности Верховная Рада, Кабинет Министров, судебные органы и другие государственные институции.

Органы, которым предоставлено право вносить представления о награждении государственными наградами, направляют на имя Президента Украины представление и наградной лист установленного образца, в котором указываются конкретные заслуги лица, ставшие основанием для возбуждения ходатайства о награждении его государственной наградой.

В то же время электронная петиция не является прямым основанием для присвоения звания Герой Украины.

С учетом этого Президент обратился к Премьер-министру Юлии Свириденко с просьбой проработать поднятый в петиции вопрос и внести соответствующие предложения в установленном порядке.

