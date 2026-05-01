У Києві водій маршрутки вирішив об’їхати транспорт трамвайними коліями: відео

Водій маршрутного транспортного засобу проїхав трамвайними коліями.

У Києві керманич маршрутного транспортного засобу порушив правила дорожнього руху, виїхавши на трамвайні колії.

Порушника встановили інспектори відділу контролю на автомобільному транспорті, які провели з водієм профілактичну бесіду та склали адміністративні матеріали.

На водія винесли постанову за ч. 2 ст. 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення — порушення правил дорожнього руху.

У поліції нагадали, що водіям заборонено виїжджати на трамвайні колії зустрічного напрямку, а також на відокремлені від проїзної частини колії та розділювальну смугу.

