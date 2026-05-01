В Киеве водитель маршрутки решил объехать транспорт по трамвайным путям: видео

В Киеве водитель маршрутного транспортного средства нарушил правила дорожного движения, выехав на трамвайные пути.

Нарушителя установили инспекторы отдела контроля на автомобильном транспорте, которые провели с водителем профилактическую беседу и составили административные материалы.

На водителя вынесли постановление по ч. 2 ст. 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях — нарушение правил дорожного движения.

В полиции напомнили, что водителям запрещено выезжать на трамвайные пути встречного направления, а также на отделенные от проезжей части пути и разделительную полосу.

