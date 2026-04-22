Військовослужбовець самовільно залишив частину на два дні: суд призначив штраф

Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області розглянув справу про адміністративне правопорушення щодо військовослужбовця за фактом самовільного залишення військової частини.

Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області розглянув матеріали справи № 344/5762/26 про адміністративне правопорушення, передбачене частиною третьою статті 172-11 Кодексу України про адміністративні правопорушення, щодо військовослужбовця, який проходить службу у військовій частині. Предметом розгляду було самовільне залишення військової частини, що супроводжувалося невиконанням обов’язків військової служби.

Суть справи

Судом встановлено, що 19 березня 2026 року військовослужбовець був відсутній без поважних причин у розташуванні військової частини та не виконував покладені на нього службові обов’язки. 21 березня 2026 року його було затримано, після чого доставлено до військової частини, де він приступив до виконання службових обов’язків. 23 березня 2026 року під час звірки, проведеної уповноваженими посадовими особами, підтверджено факт його відсутності на службі без поважних причин.

У судовому засіданні особі було роз’яснено права, передбачені статтею 268 КУпАП. Військовослужбовець визнав свою вину та пояснив, що виїжджав додому і мав повернутися ввечері, однак з особистих причин повернувся лише наступного ранку. Він висловив щире каяття з приводу вчиненого.

Вина особи підтверджується сукупністю досліджених доказів, зокрема протоколом про військове адміністративне правопорушення, витягом з наказу командира військової частини про призначення на посаду, даними військового квитка, службовими доповідями про факт самовільного залишення військової частини та подальшого повернення, а також поясненнями посадових осіб військової частини. Згідно з матеріалами справи, військовослужбовець був призначений на відповідну посаду та приступив до виконання службових обов’язків, однак у визначений період без поважних причин залишив місце служби.

Позиції та висновки суду

Суд виходив з положень статті 9 КУпАП, відповідно до якої адміністративним правопорушенням є протиправна винна дія або бездіяльність, що посягає, зокрема, на встановлений порядок управління, а також зі статті 251 КУпАП щодо доказів у справі.

Відповідно до частини третьої статті 172-11 КУпАП адміністративна відповідальність настає за самовільне залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем, а також за нез’явлення без поважних причин на службу у визначені строки.

Суд також врахував вимоги статті 11 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України щодо обов’язку військовослужбовця дотримуватися законів, військової присяги та належно виконувати службові обов’язки, а також положення статей 2 і 3 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, якими визначено засади військової дисципліни.

Оцінивши наявні у справі докази в їх сукупності, суд дійшов висновку про доведеність вини особи у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 172-11 КУпАП, та кваліфікував її дії як самовільне залишення військової частини.

З урахуванням характеру правопорушення, особи правопорушника, ступеня вини, майнового стану, а також щирого каяття як обставини, що пом’якшує відповідальність, та відсутності обтяжуючих обставин, суд дійшов висновку про доцільність застосування адміністративного стягнення у вигляді штрафу.

Суд постановив визнати особу винною у вчиненні адміністративного правопорушення та накласти штраф у розмірі п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8 500 гривень.

Відповідно до статті 40-1 КУпАП судовий збір у таких справах сплачується особою, на яку накладено адміністративне стягнення, однак згідно з пунктом 12 частини першої статті 5 Закону України «Про судовий збір» військовослужбовці звільняються від його сплати у справах, пов’язаних з виконанням військового обов’язку.

Суд також роз’яснив, що у разі несплати штрафу у встановлений строк постанова підлягає примусовому виконанню органами державної виконавчої служби з можливістю стягнення подвійного розміру штрафу.

Постанова може бути оскаржена до Івано-Франківського апеляційного суду через суд першої інстанції протягом десяти днів з дня її винесення.

