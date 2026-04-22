  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Военнослужащий самовольно оставил часть на два дня: суд назначил штраф

14:40, 22 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Ивано-Франковский городской суд Ивано-Франковской области рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении военнослужащего по факту самовольного ухода из воинской части.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ивано-Франковский городской суд Ивано-Франковской области рассмотрел материалы дела № 344/5762/26 об административном правонарушении, предусмотренном частью третьей статьи 172-11 Кодекса Украины об административных правонарушениях, в отношении военнослужащего, проходящего службу в воинской части. Предметом рассмотрения было самовольное оставление воинской части, сопровождавшееся невыполнением обязанностей военной службы.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Суть дела

Судом установлено, что 19 марта 2026 года военнослужащий отсутствовал без уважительных причин в расположении воинской части и не выполнял возложенные на него служебные обязанности. 21 марта 2026 года он был задержан, после чего доставлен в воинскую часть, где приступил к исполнению служебных обязанностей. 23 марта 2026 года во время сверки, проведённой уполномоченными должностными лицами, подтверждён факт его отсутствия на службе без уважительных причин.

В судебном заседании лицу были разъяснены права, предусмотренные статьёй 268 КУоАП. Военнослужащий признал свою вину и пояснил, что выезжал домой и должен был вернуться вечером, однако по личным причинам вернулся только следующим утром. Он выразил искреннее раскаяние по поводу совершённого.

Вина лица подтверждается совокупностью исследованных доказательств, в частности протоколом о военном административном правонарушении, выпиской из приказа командира воинской части о назначении на должность, данными военного билета, служебными рапортами о факте самовольного оставления воинской части и последующего возвращения, а также пояснениями должностных лиц воинской части. Согласно материалам дела, военнослужащий был назначен на соответствующую должность и приступил к выполнению служебных обязанностей, однако в определённый период без уважительных причин оставил место службы.

Позиции и выводы суда

Суд исходил из положений статьи 9 КУоАП, согласно которой административным правонарушением является противоправное виновное действие или бездействие, посягающее, в частности, на установленный порядок управления, а также из статьи 251 КУоАП относительно доказательств по делу.

В соответствии с частью третьей статьи 172-11 КУоАП административная ответственность наступает за самовольное оставление воинской части или места службы военнослужащим, а также за неявку без уважительных причин на службу в установленные сроки.

Суд также учёл требования статьи 11 Устава внутренней службы Вооружённых Сил Украины относительно обязанности военнослужащего соблюдать законы, военную присягу и надлежащим образом исполнять служебные обязанности, а также положения статей 2 и 3 Дисциплинарного устава Вооружённых Сил Украины, которыми определены основы воинской дисциплины.

Оценив имеющиеся в деле доказательства в их совокупности, суд пришёл к выводу о доказанности вины лица в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью третьей статьи 172-11 КУоАП, и квалифицировал его действия как самовольное оставление воинской части.

С учётом характера правонарушения, личности правонарушителя, степени вины, имущественного положения, а также искреннего раскаяния как обстоятельства, смягчающего ответственность, и отсутствия отягчающих обстоятельств, суд пришёл к выводу о целесообразности применения административного взыскания в виде штрафа.

Суд постановил признать лицо виновным в совершении административного правонарушения и наложить штраф в размере пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 8 500 гривен.

В соответствии со статьёй 40-1 КУоАП судебный сбор по таким делам уплачивается лицом, на которое наложено административное взыскание, однако согласно пункту 12 части первой статьи 5 Закона Украины «О судебном сборе» военнослужащие освобождаются от его уплаты по делам, связанным с выполнением воинского долга.

Суд также разъяснил, что в случае неуплаты штрафа в установленный срок постановление подлежит принудительному исполнению органами государственной исполнительной службы с возможностью взыскания двойного размера штрафа.

Постановление может быть обжаловано в Ивано-Франковский апелляционный суд через суд первой инстанции в течение десяти дней со дня его вынесения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд военные штраф / штрафы судебная практика военнослужащие военная служба СЗЧ

Лента новостей

Блоги

Публикации

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]