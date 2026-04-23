КАС ВС пояснив, коли хвороба не є підставою для поновлення строку звернення до суду

Факт звернення за медичною допомогою не є достатнім для поновлення строку звернення до адміністративного суду – позиція КАС ВС.

КАС ВС розглянув справу щодо визнання протиправним та скасування наказу про звільнення позивачки та поновлення її на посаді.

Обставини справи № 500/5567/24

Спірне питання - наявність або відсутність поважності причин пропуску позивачкою строку на звернення до суду у зв'язку із тривалим розладом здоров`я та перебуванням на лікарняному у відповідний період часу, а також впливом тяжких змін у життєвих та професійних стосунках.

Дотримання строку звернення до суду є обов'язковою умовою реалізації права на судовий захист, а його пропуск тягне наслідки, встановлені статтею 123 КАС України. Поновлення пропущеного строку допускається лише як виняток - за наявності підтверджених належними доказами об'єктивних і непереборних обставин, що не залежали від волі особи та унеможливили своєчасне звернення до суду.

КАС ВС встановив, що подані позивачкою медичні документи підтверджують лише окремі періоди її звернення за медичною допомогою та лікування. Водночас ці документи не підтверджують існування безперервної, об'єктивної та належно засвідченої перешкоди для звернення до суду впродовж усього процесуального строку, який сплив до моменту подання позову.

Судами попередніх інстанцій також установлено, що у в інші періоди поза межами вказаних періодів лікування, позивачка на лікарняному не перебувала та матеріали справи не містять належних доказів того, що саме в ці періоди її стан був таким, який реально, об'єктивно і непереборно виключав можливість своєчасного звернення до суду.

Крім того, КАС ВС звернув увагу, що сам собою факт звернення за медичною допомогою не є достатнім для поновлення строку. Вирішальним є доведеність того, що відповідний стан особи у конкретний проміжок часу унеможливлював подання позову, а не лише свідчив про наявність певних проблем зі здоров'ям, а також необхідно довести, що такі обставини об'єктивно унеможливлювали звернення по професійну правничу допомогу, оформлення представництва та подання позову через представника, але таких належних і допустимих доказів позивачка не надала.

Навпаки, як установили суди попередніх інстанцій, позов у цій справі зрештою був поданий через систему «Електронний суд», а отже, сама форма звернення до суду не вимагала особистої фізичної присутності позивачки в суді. Водночас позивачка мала можливість подати позов самостійно або через представника також шляхом поштового зв'язку, електронної пошти чи іншими дистанційними засобами зв'язку.

Висновок КАС ВС

Отже, КАС ВС дійшов висновку, що суди попередніх інстанцій в оскаржуваних судових рішеннях правильно надали оцінку доводам позивачки та не встановили поважних причин пропуску нею процесуального строку на подання цього позову.

