КАС ВС разъяснил, в каких случаях болезнь не является основанием для восстановления срока обращения в суд

Факт обращения за медицинской помощью не является достаточным основанием для восстановления срока обращения в административный суд — позиция КАС ВС.

КАС ВС рассмотрел дело о признании противоправным и отмене приказа об увольнении истицы, а также о восстановлении её в должности.

Обстоятельства дела № 500/5567/24

Спорный вопрос – наличие или отсутствие уважительных причин пропуска истицей срока обращения в суд в связи с длительным расстройством здоровья и пребыванием на больничном в соответствующий период времени, а также влиянием тяжелых изменений в жизненных и профессиональных отношениях.

Соблюдение срока обращения в суд является обязательным условием реализации права на судебную защиту, а его пропуск влечет за собой последствия, установленные статьей 123 КАС Украины. Восстановление пропущенного срока допускается лишь в порядке исключения — при наличии подтвержденных надлежащими доказательствами объективных и непреодолимых обстоятельств, не зависевших от воли лица и сделавших невозможным своевременное обращение в суд.

КАС ВС установил, что представленные истицей медицинские документы подтверждают лишь отдельные периоды ее обращения за медицинской помощью и лечения. В то же время эти документы не подтверждают существование непрерывного, объективного и надлежащим образом заверенного препятствия для обращения в суд в течение всего процессуального срока, истекшего до момента подачи иска.

Судами предыдущих инстанций также установлено, что в другие периоды, не входящие в указанные периоды лечения, истица не находилась на больничном, а материалы дела не содержат надлежащих доказательств того, что именно в эти периоды её состояние было таким, которое реально, объективно и непреодолимо исключало возможность своевременного обращения в суд.

Кроме того, КАС ВС обратил внимание, что сам по себе факт обращения за медицинской помощью не является достаточным для возобновления срока. Решающим является доказательство того, что соответствующее состояние лица в конкретный промежуток времени делало невозможным подачу иска, а не лишь свидетельствовало о наличии определенных проблем со здоровьем, а также необходимо доказать, что такие обстоятельства объективно делали невозможным обращение за профессиональной юридической помощью, оформление представительства и подачу иска через представителя, но таких надлежащих и допустимых доказательств истица не представила.

Напротив, как установили суды предыдущих инстанций, иск по данному делу в конечном итоге был подан через систему «Электронный суд», а следовательно, сама форма обращения в суд не требовала личного физического присутствия истицы в суде. В то же время истица имела возможность подать иск самостоятельно или через представителя также посредством почтовой связи, электронной почты или других дистанционных средств связи.

Заключение КАС ВС

Таким образом, Апелляционная палата Верховного Суда пришла к выводу, что суды предыдущих инстанций в обжалуемых судебных решениях правильно оценили доводы истицы и не установили уважительных причин пропуска ею процессуального срока для подачи данного иска.

