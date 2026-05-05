У Миколаєва жінка вкрала прикраси у своєї колишньої класної керівниці – суд призначив умовний строк

Обвинувачена визнала провину та пояснила, що вчинила злочин через борги.

У Центральному районному суді м. Миколаєва ухвалено вирок 23-річній співробітниці однієї з дитячих лікарень міста, обвинуваченій у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Обставини справи

Судом встановлено, що перебуваючі в гостях в своєї колишньої класної керівниці, з якою вони перебували в товариських стосунках, вона викрала з шухляди приліжкової тумби золоті прикраси, що належали останній. А саме - обручку, чотири каблучки та дві пари сережок.

Викрадені ювелірні вироби вона в подальшому заклала до ломбардів.

У судовому засіданні обвинувачена визнала свою провину, повідомила, що вкрала прикраси через необхідність погашення кредитів, збиралась повернути вкрадене, проте не змогла цього зробити, каялась у скоєному.

Потерпіла повідомила, що знає обвинувачену з 2018 року, була її класним керівником, допомогала з навчанням, купувала їй речі та давала гроші в борг. Вона зрозуміла, що прикраси забрала обвинувачена, оскільки, окрім ніхто інший не перебував в неї вдома.

При призначенні покарання, суд врахував дані про особу обвинуваченої, яка раніше не судима та той факт, що вона повністю відшкодувала завдані потерпілій матеріальні збитки.

Згідно досудової доповіді філії ДУ «Центр пробації» ймовірність вчинення повторного злочину з боку обвинуваченої є невисокою, а її виправлення можливе без ізоляції від суспільства.

Що вирішив суд

За результатами розгляду, суд ухвалив визнати обвинувачену винною та призначив покарання у виді п'яти років позбавлення волі з іспитовим строком один рік.

Окрім цього, обвинувачена має з'являтись до органу з питань пробації, повідомляти про зміну місця роботи, навчання, проживання, не виїзджати за межі України без погодження органу з питань пробації, виконувати заходи, передбачені пробаційною програмою.

