  1. Судова практика
  2. / В Україні

У Миколаєва жінка вкрала прикраси у своєї колишньої класної керівниці – суд призначив умовний строк

17:29, 5 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Обвинувачена визнала провину та пояснила, що вчинила злочин через борги.
У Миколаєва жінка вкрала прикраси у своєї колишньої класної керівниці – суд призначив умовний строк
Фото ілюстративне
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Центральному районному суді м. Миколаєва ухвалено вирок 23-річній співробітниці однієї з дитячих лікарень міста, обвинуваченій у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Обставини справи

Судом встановлено, що перебуваючі в гостях в своєї колишньої класної керівниці, з якою вони перебували в товариських стосунках, вона викрала з шухляди приліжкової тумби золоті прикраси, що належали останній. А саме - обручку, чотири каблучки та дві пари сережок.

Викрадені ювелірні вироби вона в подальшому заклала до ломбардів.

У судовому засіданні обвинувачена визнала свою провину, повідомила, що вкрала прикраси через необхідність погашення кредитів, збиралась повернути вкрадене, проте не змогла цього зробити, каялась у скоєному.

Потерпіла повідомила, що знає обвинувачену з 2018 року, була її класним керівником, допомогала з навчанням, купувала їй речі та давала гроші в борг. Вона зрозуміла, що прикраси забрала обвинувачена, оскільки, окрім ніхто інший не перебував в неї вдома.

При призначенні покарання, суд врахував дані про особу обвинуваченої, яка раніше не судима та той факт, що вона повністю відшкодувала завдані потерпілій матеріальні збитки.

Згідно досудової доповіді філії ДУ «Центр пробації» ймовірність вчинення повторного злочину з боку обвинуваченої є невисокою, а її виправлення можливе без ізоляції від суспільства.

Що вирішив суд

За результатами розгляду, суд ухвалив визнати обвинувачену винною та призначив покарання у виді п'яти років позбавлення волі з іспитовим строком один рік.

Окрім цього, обвинувачена має з'являтись до органу з питань пробації, повідомляти про зміну місця роботи, навчання, проживання, не виїзджати за межі України без погодження органу з питань пробації, виконувати заходи, передбачені пробаційною програмою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд крадіжка Миколаїв

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Суд визнав щомісячні бойові виплати ЗСУ постійними — їх врахують при допомозі на оздоровлення

Якщо додаткова винагорода виплачувалася щомісячно, вона втрачає статус разової та має враховуватися при розрахунку допомоги на оздоровлення, попри заперечення військових частин.

ВС переглянув рішення суду Польщі: незаслуховування дитини не є автоматичною підставою для відмови

ВС наголосив, що відмова у визнанні іноземного рішення через незаслуховування дитини потребує оцінки дій суду та поведінки сторін.

ЕКЗ за рецептом: як нові норми Цивільного кодексу можуть заблокувати доступ до репродуктивних технологій

Окрім гарантій для захисників та права дітей знати про своє генетичне коріння, проєкт містить суперечливі норми, що перетворюють репродуктивний вибір на дозвільну систему.

Коли позов стає тиском — суди про межу між захистом і зловживанням прав

Позови можуть використовуватися не лише для захисту прав, а й як інструмент тиску — на практиці це оцінюється як зловживання правом.

Комітет терміново обговорить відповідальність членів ВЛК та посадовців ТЦК за порушення правил мобілізації

На які помилки, що знижують ефективність законопроєкту, звертають увагу експерти.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]