В Николаеве женщина украла украшения у своей бывшей классной руководительницы — суд назначил условный срок

17:29, 5 мая 2026
Обвиняемая признала свою вину и объяснила, что совершила преступление из-за долгов.
В Центральном районном суде г. Николаева вынесен приговор 23-летней сотруднице одной из детских больниц города, обвиняемой в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 185 УК Украины.

Обстоятельства дела

Судом установлено, что, находясь в гостях у своей бывшей классной руководительницы, с которой они поддерживали дружеские отношения, она похитила из ящика прикроватной тумбы золотые украшения, принадлежавшие последней. А именно – обручальное кольцо, четыре кольца и две пары сережек.

Похищенные ювелирные изделия она впоследствии сдала в ломбарды.

В судебном заседании обвиняемая признала свою вину, сообщила, что украла украшения из-за необходимости погашения кредитов, собиралась вернуть похищенное, однако не смогла этого сделать, раскаялась в содеянном.

Потерпевшая сообщила, что знает обвиняемую с 2018 года, была ее классным руководителем, помогала с учебой, покупала ей вещи и давала деньги в долг. Она поняла, что украшения забрала обвиняемая, поскольку, кроме нее, никто другой не находился у нее дома.

При назначении наказания суд учел данные о личности обвиняемой, которая ранее не судима, и тот факт, что она полностью возместила причиненный потерпевшей материальный ущерб.

Согласно досудебному заключению филиала ГУ «Центр пробации», вероятность повторного совершения преступления со стороны обвиняемой невысока, а её исправление возможно без изоляции от общества.

Что решил суд

По результатам рассмотрения суд постановил признать обвиняемую виновной и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с испытательным сроком один год.

Кроме того, обвиняемая должна являться в орган по вопросам пробации, сообщать об изменении места работы, учебы, проживания, не выезжать за пределы Украины без согласования с органом по вопросам пробации, выполнять меры, предусмотренные пробационной программой.

