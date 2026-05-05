За викрадення велосипедів підліткам призначили пробацію та рекомендували прочитати «Тигролови»

Подільський районний суд міста Кропивницького розглянув у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження щодо трьох неповнолітніх, обвинувачених у вчиненні крадіжки за попередньою змовою групою осіб із проникненням у приміщення в умовах воєнного стану, передбаченої частиною четвертою статті 185 Кримінального кодексу України.

За результатами розгляду суд ухвалив обвинувальний вирок, яким із застосуванням ст. 69 КК України призначив обвинуваченим покарання у виді пробаційного нагляду.

Суть справи № 405/7428/25

Судом встановлено, що у нічний час з 29 на 30 серпня 2025 року, в умовах дії правового режиму воєнного стану, троє неповнолітніх, діючи спільно та за попередньою змовою, перебували у під’їзді житлового будинку, де виявили підсобне приміщення, зачинене на навісний замок. Через ґратчасту конструкцію вони побачили у приміщенні велосипеди та самокат, після чого у них виник спільний злочинний умисел на таємне викрадення зазначеного майна.

Реалізуючи цей умисел, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх наслідки, вони пошкодили дерев’яну частину конструкції приміщення, незаконно проникли всередину та викрали два гірські велосипеди та самокат, що належали різним потерпілим. Загальна сума матеріальної шкоди, заподіяної потерпілим, склала понад 16,8 тис. грн. Після вчинення крадіжки обвинувачені залишили місце події та розпорядилися викраденим майном на власний розсуд.

У судовому засіданні всі обвинувачені повністю визнали свою вину, підтвердили обставини, викладені в обвинувальному акті, не оспорювали фактичні дані та кваліфікацію діяння. Вони надали узгоджені пояснення щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема підтвердили факт попередньої змови, спосіб проникнення до приміщення та подальше використання викраденого майна. Кожен із них висловив щире каяття та зазначив, що усвідомлює протиправність своїх дій.

Потерпілі у судове засідання не з’явилися, належним чином були повідомлені, клопотань не заявляли.

З огляду на відсутність спору щодо фактичних обставин та добровільність позиції сторін, суд здійснив розгляд кримінального провадження у порядку, передбаченому частиною третьою статті 349 Кримінального процесуального кодексу України, обмежившись допитом обвинувачених та дослідженням матеріалів, що характеризують їх особу.

Позиції та висновки суду

Суд дійшов висновку, що вина обвинувачених у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення доведена у повному обсязі.

Дії кожного з обвинувачених правильно кваліфіковані за частиною четвертою статті 185 Кримінального кодексу України як таємне викрадення чужого майна, вчинене за попередньою змовою групою осіб, поєднане з проникненням у інше приміщення, в умовах воєнного стану.

Призначаючи покарання, суд врахував ступінь тяжкості вчиненого злочину, дані про особу кожного обвинуваченого, умови їх життя та виховання, а також обставини, що пом’якшують покарання, за відсутності обставин, що його обтяжують.

З урахуванням того, що всі обвинувачені є неповнолітніми, раніше не судимі, щиро розкаялися, відшкодували завдану шкоду, а також беручи до уваги висновки органу пробації про можливість їх виправлення без ізоляції від суспільства, суд застосував положення статті 69 Кримінального кодексу України та призначив покарання у виді пробаційного нагляду.

Судом враховано, що орган пробації, в межах підготовлених досудових доповідей, вказував на доцільність застосування до обвинувачених заходів пробаційних програм, зокрема програм, спрямованих на формування життєвих навичок та зміну кримінального мислення, а також додатково рекомендував покладення на окремих обвинувачених обов’язку ознайомлення з літературними творами, зокрема твором Івана Багряного «Тигролови» та іншими творами виховного характеру.

Разом із тим, вирішуючи питання щодо можливості покладення таких обов’язків, суд виходив із положень статті 59-1 Кримінального кодексу України, якою встановлено вичерпний перелік обов’язків, що можуть бути покладені на засудженого при застосуванні пробаційного нагляду. Оскільки обов’язок щодо прочитання конкретних літературних творів прямо не передбачений зазначеною нормою, суд дійшов висновку про неможливість його покладення як самостійного процесуального обов’язку.

Водночас суд визнав можливим реалізацію відповідних рекомендацій органу пробації, у тому числі щодо ознайомлення з твором «Тигролови», в межах виконання заходів відповідних пробаційних програм, що не суперечить вимогам кримінального законодавства.

