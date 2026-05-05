За угон велосипедов подросткам назначили пробацию и рекомендовали прочитать «Тигроловы»

Подольский районный суд города Кропивницкого рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное производство в отношении трех несовершеннолетних, обвиняемых в совершении кражи по предварительному сговору группой лиц с проникновением в помещение в условиях военного положения, предусмотренной частью четвертой статьи 185 Уголовного кодекса Украины.

По результатам рассмотрения суд постановил обвинительный приговор, которым с применением ст. 69 УК Украины назначил обвиняемым наказание в виде пробационного надзора.

Суть дела № 405/7428/25

Судом установлено, что в ночное время с 29 на 30 августа 2025 года, в условиях действия правового режима военного положения, трое несовершеннолетних, действуя совместно и по предварительному сговору, находились в подъезде жилого дома, где обнаружили подсобное помещение, закрытое на навесной замок. Через решетчатую конструкцию они увидели в помещении велосипеды и самокат, после чего у них возник общий преступный умысел на тайное похищение указанного имущества.

Реализуя этот умысел, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий и их последствия, они повредили деревянную часть конструкции помещения, незаконно проникли внутрь и похитили два горных велосипеда и самокат, принадлежащие разным потерпевшим. Общая сумма материального ущерба, причиненного потерпевшим, составила более 16,8 тыс. грн. После совершения кражи обвиняемые покинули место происшествия и распорядились похищенным имуществом по своему усмотрению.

В судебном заседании все обвиняемые полностью признали свою вину, подтвердили обстоятельства, изложенные в обвинительном акте, не оспаривали фактические данные и квалификацию деяния. Они дали согласованные показания относительно обстоятельств совершения уголовного правонарушения, в частности подтвердили факт предварительного сговора, способ проникновения в помещение и дальнейшее использование похищенного имущества. Каждый из них выразил искреннее раскаяние и отметил, что осознает противоправность своих действий.

Потерпевшие в судебное заседание не явились, были надлежащим образом уведомлены, ходатайств не заявляли.

Учитывая отсутствие спора относительно фактических обстоятельств и добровольность позиции сторон, суд осуществил рассмотрение уголовного производства в порядке, предусмотренном частью третьей статьи 349 Уголовного процессуального кодекса Украины, ограничившись допросом обвиняемых и исследованием материалов, характеризующих их личность.

Позиции и выводы суда

Суд пришел к выводу, что вина обвиняемых в совершении инкриминируемого уголовного правонарушения доказана в полном объеме.

Действия каждого из обвиняемых правильно квалифицированы по части четвертой статьи 185 Уголовного кодекса Украины как тайное похищение чужого имущества, совершенное по предварительному сговору группой лиц, сопряженное с проникновением в иное помещение, в условиях военного положения.

Назначая наказание, суд учел степень тяжести совершенного преступления, данные о личности каждого обвиняемого, условия их жизни и воспитания, а также обстоятельства, смягчающие наказание, при отсутствии обстоятельств, его отягчающих.

С учетом того, что все обвиняемые являются несовершеннолетними, ранее не судимы, искренне раскаялись, возместили причиненный ущерб, а также принимая во внимание выводы органа пробации о возможности их исправления без изоляции от общества, суд применил положения статьи 69 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде пробационного надзора.

Судом учтено, что орган пробации в рамках подготовленных досудебных докладов указывал на целесообразность применения к обвиняемым мер пробационных программ, в частности программ, направленных на формирование жизненных навыков и изменение криминального мышления, а также дополнительно рекомендовал возложение на отдельных обвиняемых обязанности ознакомиться с литературными произведениями, в частности с произведением Ивана Багряного «Тигроловы» и другими произведениями воспитательного характера.

Вместе с тем, решая вопрос о возможности возложения таких обязанностей, суд исходил из положений статьи 59-1 Уголовного кодекса Украины, которой установлен исчерпывающий перечень обязанностей, которые могут быть возложены на осужденного при применении пробационного надзора. Поскольку обязанность прочтения конкретных литературных произведений прямо не предусмотрена указанной нормой, суд пришел к выводу о невозможности ее возложения в качестве самостоятельной процессуальной обязанности.

В то же время суд признал возможной реализацию соответствующих рекомендаций органа пробации, в том числе относительно ознакомления с произведением «Тигроловы», в рамках выполнения мероприятий соответствующих пробационных программ, что не противоречит требованиям уголовного законодательства.

