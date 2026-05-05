Суд оштрафував військового, який будучи у стані наркотичного сп’яніння, вистрибнув у вікно

Чернівецький районний суд оштрафував військовослужбовця на 17 тисяч гривень за перебування у стані наркотичного сп’яніння під час проходження служби.

Чернівецький районний суд міста Чернівців визнав військовослужбовця винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 172-20 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та наклав на нього стягнення у вигляді штрафу.

Обставини справи №725/11928/25

Згідно з матеріалами справи, 9 листопада 2025 року близько 08:05 години, після ранкової перевірки, рядовий, призваний по мобілізації, старший сапер інженерно-саперного взводу 3 десантно-штурмового батальйону військової частини, вистрибнув крізь засклене зачинене вікно, вибивши його власним тілом. Внаслідок цього він отримав травми, зокрема струс головного мозку, переломи хребців та забійну рану голови. Військовослужбовця госпіталізовано спочатку до Чернівецької лікарні швидкої медичної допомоги, а згодом переведено до обласної психіатричної лікарні.

За фактом травмування проведено спеціальне розслідування. Комісія встановила, що травму військовослужбовець отримав внаслідок особистої недисциплінованості, нехтування вимогами Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України та Дисциплінарного статуту Збройних Сил України. Зокрема, він порушив обов’язок утримуватися від вживання наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів (крім медичного призначення) під час проходження військової служби, а також вимоги щодо дотримання правил безпеки та запобігання травматизму.

Військовослужбовець відмовився від надання будь-яких усних чи письмових пояснень щодо обставин події. У судове засідання він не з’явився, хоча належним чином і неодноразово повідомлявся про час та місце розгляду справи.

Правова позиція суду

Суд встановив, що під час дії правового режиму особливого періоду військовослужбовець, перебуваючи на території військової частини та виконуючи обов’язки військової служби, перебував у стані наркотичного сп’яніння, чим порушив вимоги статей 6, 11, 12, 13, 14, 16, 49, 127, 128 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України та статей 3, 4 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

Вина військовослужбовця підтверджується письмовими доказами, зібраними в рамках спеціального розслідування. При призначенні стягнення суд врахував характер вчиненого правопорушення, матеріальний стан правопорушника та дані про його особу.

Рішення суду

Визнати громадянина винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 172-20 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та накласти адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 17 000 гривень в дохід держави.

Також стягнути з нього на користь держави судовий збір у розмірі 605,60 гривень.

Постанова може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом десяти днів з дня її винесення. Штраф підлягає сплаті протягом п’ятнадцяти днів з дня вручення постанови.

