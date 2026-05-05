Суд оштрафовал военнослужащего, который, находясь в состоянии наркотического опьянения, выпрыгнул из окна

20:43, 5 мая 2026
Черновицкий районный суд оштрафовал военнослужащего на 17 тысяч гривен за пребывание в состоянии наркотического опьянения во время прохождения службы.
Черновицкий районный суд города Черновцы признал военнослужащего виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью третьей статьи 172-20 Кодекса Украины об административных правонарушениях, и наложил на него взыскание в виде штрафа.

Обстоятельства дела №725/11928/25

Согласно материалам дела, 9 ноября 2025 года около 08:05 часов, после утренней проверки рядовой, призванный по мобилизации, старший сапер инженерно-саперного взвода 3-го десантно-штурмового батальона воинской части, выпрыгнул через застекленное закрытое окно, выбив его собственным телом. В результате он получил травмы, в частности сотрясение головного мозга, переломы позвонков и ушиб головы. Военнослужащий был госпитализирован сначала в Черновицкую больницу скорой медицинской помощи, а затем переведен в областную психиатрическую больницу.

По факту получения травмы было проведено специальное расследование. Комиссия установила, что военнослужащий получил травму в результате личной недисциплинированности, пренебрежения требованиями Устава внутренней службы Вооруженных Сил Украины и Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Украины. В частности, он нарушил обязанность воздерживаться от употребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (кроме медицинского назначения) во время прохождения военной службы, а также требования по соблюдению правил безопасности и предотвращению травматизма.

Военнослужащий отказался от предоставления каких-либо устных или письменных объяснений относительно обстоятельств происшествия. В судебное заседание он не явился, хотя надлежащим образом и неоднократно был уведомлен о времени и месте рассмотрения дела.

Правовая позиция суда

Суд установил, что во время действия правового режима особого периода военнослужащий, находясь на территории воинской части и выполняя обязанности военной службы, пребывал в состоянии наркотического опьянения, чем нарушил требования статей 6, 11, 12, 13, 14, 16, 49, 127, 128 Устава внутренней службы Вооруженных Сил Украины и статей 3, 4 Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Украины.

Вина военнослужащего подтверждается письменными доказательствами, собранными в рамках специального расследования. При назначении взыскания суд учел характер совершенного правонарушения, материальное положение правонарушителя и данные о его личности.

Решение суда

Признать гражданина виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 172-20 Кодекса Украины об административных правонарушениях, и наложить административное взыскание в виде штрафа в размере 17 000 гривен в доход государства.

Также взыскать с него в пользу государства судебный сбор в размере 605,60 гривен.

Постановление может быть обжаловано в Черновицкий апелляционный суд в течение десяти дней со дня его вынесения. Штраф подлежит уплате в течение пятнадцати дней со дня вручения постановления.

