Неправильне застосування норм права та порушення юрисдикції не є нововиявленими обставинами — ВС у спорі про витрати на утримання курсанта

Верховний Суд переглянув у касаційному порядку справу про стягнення витрат на утримання курсанта за позовом в інтересах держави та перевірив застосування процесуальних норм під час розгляду заяви про перегляд рішення за нововиявленими обставинами.

Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду розглянув у порядку спрощеного позовного провадження касаційну скаргу відповідача на судові рішення у справі № 229/3664/18 за позовом в інтересах держави в особі Міністерства оборони України та Національної академії сухопутних військ про стягнення фактичних витрат, пов’язаних з утриманням у навчальному закладі.

Суд перевірив правильність застосування норм процесуального права під час перегляду справи за нововиявленими обставинами, зазначивши, що предметом такого перегляду є не вирішення спору по суті, а перевірка наявності підстав для такого перегляду, та дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення касаційної скарги.

Обставини справи

Заступник військового прокурора звернувся до суду в інтересах держави з позовом про стягнення з відповідача витрат, пов’язаних з його утриманням у Національній академії сухопутних військ.

Рішенням суду першої інстанції позов було задоволено та стягнуто з відповідача на користь Академії понад 337 тис. грн витрат, зокрема на грошове, продовольче, медичне забезпечення, а також на оплату комунальних послуг і енергоносіїв.

У подальшому відповідач звернувся із заявою про перегляд цього рішення за нововиявленими обставинами, посилаючись на правові висновки Великої Палати Верховного Суду щодо юрисдикції спорів, пов’язаних із проходженням публічної служби, які, на його думку, унеможливлюють розгляд справи в порядку цивільного судочинства.

Суд першої інстанції задовольнив заяву про перегляд за нововиявленими обставинами, скасував попереднє рішення та закрив провадження у справі, дійшовши висновку, що спір підлягає розгляду за правилами адміністративного судочинства.

Апеляційний суд, переглянувши справу, скасував відповідну ухвалу та відмовив у задоволенні заяви про перегляд за нововиявленими обставинами, залишивши в силі рішення про стягнення витрат. Суд апеляційної інстанції виходив із того, що наведені заявником обставини не є нововиявленими, оскільки відповідна судова практика існувала на момент ухвалення рішення суду першої інстанції, а відповідач не був позбавлений можливості оскаржити це рішення в апеляційному порядку.

Правові висновки Верховного Суду

Верховний Суд зазначив, що відповідно до положень цивільного процесуального законодавства підставами для перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами є обставини, які існували на час розгляду справи, але не були і не могли бути відомі заявнику, та які мають істотне значення для правильного вирішення спору.

Суд наголосив, що перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами не спрямований на усунення судових помилок або переоцінку доказів, а має на меті врахування істотних обставин, які не могли бути відомі під час розгляду справи.

Верховний Суд звернув увагу, що неправильне застосування норм матеріального чи процесуального права, а також порушення правил юрисдикції не можуть вважатися нововиявленими обставинами, хоча можуть бути підставою для скасування судових рішень в апеляційному або касаційному порядку.

Суд погодився з висновками апеляційного суду про те, що заявник фактично намагався переглянути судове рішення з підстав, які не відповідають критеріям нововиявлених обставин, і що він мав можливість оскаржити рішення по суті, однак не скористався цим правом.

Разом із тим Верховний Суд зазначив, що окремі мотиви апеляційного суду щодо пов’язання нововиявлених обставин із датою прийняття відповідної постанови Великої Палати не є правильними, однак це не вплинуло на законність ухваленого рішення.

У підсумку Верховний Суд дійшов висновку про відсутність підстав для скасування постанови апеляційного суду та залишив касаційну скаргу без задоволення, а оскаржуване судове рішення — без змін.

Постанова суду касаційної інстанції набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

