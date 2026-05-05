  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Неправильное применение норм права и нарушение юрисдикции не являются вновь открывшимися обстоятельствами — ВС в споре о расходах на содержание курсанта

19:18, 5 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Верховный Суд пересмотрел в порядке дело о взыскании расходов на содержание курсанта по иску в интересах государства и проверил применение процессуальных норм при рассмотрении заявления о пересмотре решения по вновь открывшимся обстоятельствам.
Неправильное применение норм права и нарушение юрисдикции не являются вновь открывшимися обстоятельствами — ВС в споре о расходах на содержание курсанта
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел в порядке упрощенного искового производства кассационную жалобу ответчика на судебные решения по делу № 229/3664/18 по иску в интересах государства в лице Министерства обороны Украины и Национальной академии сухопутных войск о взыскании фактических расходов, связанных с содержанием в учебном заведении.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Суд проверил правильность применения норм процессуального права при пересмотре дела по нововыявленным обстоятельствам, отметив, что предметом такого пересмотра является не разрешение спора по существу, а проверка наличия оснований для такого пересмотра, и пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения кассационной жалобы.

Обстоятельства дела

Заместитель военного прокурора обратился в суд в интересах государства с иском о взыскании с ответчика расходов, связанных с его содержанием в Национальной академии сухопутных войск.

Решением суда первой инстанции иск был удовлетворен и взыскано с ответчика в пользу Академии более 337 тыс. грн расходов, в частности на денежное, продовольственное, медицинское обеспечение, а также на оплату коммунальных услуг и энергоносителей.

В дальнейшем ответчик обратился с заявлением о пересмотре этого решения по нововыявленным обстоятельствам, ссылаясь на правовые выводы Большой Палаты Верховного Суда относительно юрисдикции споров, связанных с прохождением публичной службы, которые, по его мнению, исключают рассмотрение дела в порядке гражданского судопроизводства.

Суд первой инстанции удовлетворил заявление о пересмотре по нововыявленным обстоятельствам, отменил предыдущее решение и закрыл производство по делу, придя к выводу, что спор подлежит рассмотрению по правилам административного судопроизводства.

Апелляционный суд, пересмотрев дело, отменил соответствующее определение и отказал в удовлетворении заявления о пересмотре по нововыявленным обстоятельствам, оставив в силе решение о взыскании расходов. Суд апелляционной инстанции исходил из того, что приведенные заявителем обстоятельства не являются нововыявленными, поскольку соответствующая судебная практика существовала на момент принятия решения судом первой инстанции, а ответчик не был лишен возможности обжаловать это решение в апелляционном порядке.

Правовые выводы Верховного Суда

Верховный Суд отметил, что в соответствии с положениями гражданского процессуального законодательства основаниями для пересмотра судебного решения по нововыявленным обстоятельствам являются обстоятельства, которые существовали на момент рассмотрения дела, но не были и не могли быть известны заявителю, и которые имеют существенное значение для правильного разрешения спора.

Суд подчеркнул, что пересмотр судебного решения по нововыявленным обстоятельствам не направлен на устранение судебных ошибок или переоценку доказательств, а имеет целью учет существенных обстоятельств, которые не могли быть известны при рассмотрении дела.

Верховный Суд обратил внимание, что неправильное применение норм материального или процессуального права, а также нарушение правил юрисдикции не могут считаться нововыявленными обстоятельствами, хотя могут быть основанием для отмены судебных решений в апелляционном или кассационном порядке.

Суд согласился с выводами апелляционного суда о том, что заявитель фактически пытался пересмотреть судебное решение по основаниям, не соответствующим критериям нововыявленных обстоятельств, и что он имел возможность обжаловать решение по существу, однако не воспользовался этим правом.

Вместе с тем Верховный Суд отметил, что отдельные мотивы апелляционного суда относительно увязывания нововыявленных обстоятельств с датой принятия соответствующего постановления Большой Палаты не являются правильными, однако это не повлияло на законность принятого решения.

В итоге Верховный Суд пришел к выводу об отсутствии оснований для отмены постановления апелляционного суда и оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а обжалуемое судебное решение — без изменений.

Постановление суда кассационной инстанции вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Верховный Суд судебная практика КЦС ВС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Суд признал ежемесячные боевые выплаты ВСУ постоянными — их учтут с помощью оздоровления

Если дополнительное вознаграждение выплачивалось ежемесячно, оно теряет статус разового и должно учитываться при расчете помощи на оздоровление, вопреки возражениям воинских частей

ВС пересмотрел решение суда Польши: незаслушивание ребенка не является автоматическим основанием для отказа

ВС подчеркнул, что отказ в признании иностранного решения из-за незаслушивания ребенка требует оценки действий суда и поведения сторон.

ЭКО по рецепту: как новые нормы Гражданского кодекса могут заблокировать доступ к репродуктивным технологиям

Помимо гарантий для защитников и права детей знать о своих генетических корнях, проект содержит противоречивые нормы, превращающие репродуктивный выбор в разрешительную систему.

Когда иск становится давлением — суды о границе между защитой и злоупотреблением правом

Иски могут использоваться не только для защиты прав, но и как инструмент давления — на практике это оценивается как злоупотребление правом.

Комитет срочно обсудит ответственность членов ВВК и должностных лиц ТЦК за нарушение правил мобилизации

На какие ошибки, снижающие эффективность законопроекта, обращают внимание эксперты.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]