Неправильное применение норм права и нарушение юрисдикции не являются вновь открывшимися обстоятельствами — ВС в споре о расходах на содержание курсанта

Верховный Суд пересмотрел в порядке дело о взыскании расходов на содержание курсанта по иску в интересах государства и проверил применение процессуальных норм при рассмотрении заявления о пересмотре решения по вновь открывшимся обстоятельствам.

Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел в порядке упрощенного искового производства кассационную жалобу ответчика на судебные решения по делу № 229/3664/18 по иску в интересах государства в лице Министерства обороны Украины и Национальной академии сухопутных войск о взыскании фактических расходов, связанных с содержанием в учебном заведении.

Суд проверил правильность применения норм процессуального права при пересмотре дела по нововыявленным обстоятельствам, отметив, что предметом такого пересмотра является не разрешение спора по существу, а проверка наличия оснований для такого пересмотра, и пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения кассационной жалобы.

Обстоятельства дела

Заместитель военного прокурора обратился в суд в интересах государства с иском о взыскании с ответчика расходов, связанных с его содержанием в Национальной академии сухопутных войск.

Решением суда первой инстанции иск был удовлетворен и взыскано с ответчика в пользу Академии более 337 тыс. грн расходов, в частности на денежное, продовольственное, медицинское обеспечение, а также на оплату коммунальных услуг и энергоносителей.

В дальнейшем ответчик обратился с заявлением о пересмотре этого решения по нововыявленным обстоятельствам, ссылаясь на правовые выводы Большой Палаты Верховного Суда относительно юрисдикции споров, связанных с прохождением публичной службы, которые, по его мнению, исключают рассмотрение дела в порядке гражданского судопроизводства.

Суд первой инстанции удовлетворил заявление о пересмотре по нововыявленным обстоятельствам, отменил предыдущее решение и закрыл производство по делу, придя к выводу, что спор подлежит рассмотрению по правилам административного судопроизводства.

Апелляционный суд, пересмотрев дело, отменил соответствующее определение и отказал в удовлетворении заявления о пересмотре по нововыявленным обстоятельствам, оставив в силе решение о взыскании расходов. Суд апелляционной инстанции исходил из того, что приведенные заявителем обстоятельства не являются нововыявленными, поскольку соответствующая судебная практика существовала на момент принятия решения судом первой инстанции, а ответчик не был лишен возможности обжаловать это решение в апелляционном порядке.

Правовые выводы Верховного Суда

Верховный Суд отметил, что в соответствии с положениями гражданского процессуального законодательства основаниями для пересмотра судебного решения по нововыявленным обстоятельствам являются обстоятельства, которые существовали на момент рассмотрения дела, но не были и не могли быть известны заявителю, и которые имеют существенное значение для правильного разрешения спора.

Суд подчеркнул, что пересмотр судебного решения по нововыявленным обстоятельствам не направлен на устранение судебных ошибок или переоценку доказательств, а имеет целью учет существенных обстоятельств, которые не могли быть известны при рассмотрении дела.

Верховный Суд обратил внимание, что неправильное применение норм материального или процессуального права, а также нарушение правил юрисдикции не могут считаться нововыявленными обстоятельствами, хотя могут быть основанием для отмены судебных решений в апелляционном или кассационном порядке.

Суд согласился с выводами апелляционного суда о том, что заявитель фактически пытался пересмотреть судебное решение по основаниям, не соответствующим критериям нововыявленных обстоятельств, и что он имел возможность обжаловать решение по существу, однако не воспользовался этим правом.

Вместе с тем Верховный Суд отметил, что отдельные мотивы апелляционного суда относительно увязывания нововыявленных обстоятельств с датой принятия соответствующего постановления Большой Палаты не являются правильными, однако это не повлияло на законность принятого решения.

В итоге Верховный Суд пришел к выводу об отсутствии оснований для отмены постановления апелляционного суда и оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а обжалуемое судебное решение — без изменений.

Постановление суда кассационной инстанции вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

