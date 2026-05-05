Незворотність мобілізації – суд відмовив у скасуванні наказу про призов військовозобов’язаного, який заявив про порушення ТЦК

Позивач скаржився на застосування сили та порушення процедури, але суд визнав призов правомірним і відмовив у позові.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Дніпропетровський окружний адміністративний суд розглянув в порядку спрощеного позовного провадження адміністративну справу за позовом військовозобов’язаного до ТЦК та військової частини про визнання дій незаконними та протиправними, а також скасування наказу про призов на військову службу під час мобілізації. Суд відмовив у задоволенні позовних вимог у повному обсязі.

Обставини справи №160/4712/26

Позивач звернувся до суду з вимогами визнати незаконними дії ТЦК та військової частини та скасувати наказ начальника ТЦК про його призов. У обґрунтування позову він вказав, що 16 лютого 2026 року о 6-й годині ранку на вулиці Свято-Миколаївській у Кривому Розі група осіб у військовій формі без представлення та без законних підстав застосувала до нього фізичну силу, примусово доставила до приміщення ТЦК, утримувала без можливості зв’язку з адвокатом, а згодом перевезла до ТЦК у Дніпрі. Там його примусили пройти ВЛК, визнали придатним до військової служби попри надані медичні виписки та негайно направили до військової частини.

Позивач стверджував порушення вимог Постанови Кабінету Міністрів України №560, відсутність у осіб, які здійснювали доставлення, статусу уповноважених представників ТЦК (включених до складу групи оповіщення за наказом керівника), відсутність службових посвідчень, протоколів затримання, повідомлення про підстави позбавлення свободи, а також порушення конституційних прав, гарантованих статтями 29 та 55 Конституції України.

Відповідачі — ТЦК та військова частина — заперечили проти позову. Вони зазначили, що позивач має статус військовозобов’язаного, був доставлений співробітниками Національної поліції України, пройшов медичний огляд ВЛК, за результатами якого 16 лютого 2026 року довідкою ВЛК визнаний придатним до військової служби. Наказом начальника ТЦК від 16 лютого 2026 року №356 його призвано на військову службу під час мобілізації, на особливий період, та направлено до військової частини, де він зарахований до списків особового складу.

Представники відповідачів наголосили на відсутності в матеріалах справи доказів наявності відстрочки, бронювання чи документів про непридатність. Вони звернули увагу на правову позицію Верховного Суду, викладену в постанові Касаційного адміністративного суду від 05 лютого 2025 року у справі №160/2592/23: процедура призову військовозобов’язаного на військову службу під час мобілізації є незворотною, а визнання такої процедури протиправною не спричиняє відновлення попереднього становища особи, призваної на військову службу.

Що вирішив суд

Суд, дослідивши матеріали справи, дійшов висновку, що позивач не надав доказів наявності захворювань, які виключають придатність до військової служби, чи інших обставин, що перешкоджають проходженню служби. Суд зазначив, що висновок ВЛК про придатність є належним, а призов оформлений відповідно до вимог Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №560. Посилаючись на правову позицію Верховного Суду, суд констатував, що скасування наказу про призов не призведе до відновлення порушених прав, оскільки позивач уже набув статусу військовослужбовця.

Суд також вказав, що у разі виникнення сумнівів щодо стану здоров’я військовослужбовець має право звернутися з рапортом до командира частини для направлення на ВЛК, а за наявності інших підстав для звільнення — з відповідним рапортом про звільнення з військової служби.

Рішенням Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 29 квітня 2026 року у задоволенні позовної заяви відмовлено повністю. Рішення набирає законної сили відповідно до статті 255 Кодексу адміністративного судочинства України та може бути оскаржене в апеляційному порядку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.