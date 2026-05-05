Необратимость мобилизации – суд отказал в отмене приказа о призыве военнообязанного, заявившего о нарушении ТЦК

Истец жаловался на применение силы и нарушение процедуры, но суд признал призыв правомерным и отказал в иске.

Днепропетровский окружной административный суд рассмотрел в порядке упрощенного искового производства административное дело по иску военнообязанного к ТЦК и воинской части о признании действий незаконными и противоправными, а также отмене приказа о призыве на военную службу во время мобилизации. Суд отказал в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

Обстоятельства дела №160/4712/26

Истец обратился в суд с требованиями признать незаконными действия ТЦК и воинской части и отменить приказ начальника ТЦК о его призыве. В обоснование иска он указал, что 16 февраля 2026 года в 6 часов утра на улице Свято-Николаевской в Кривом Роге группа лиц в военной форме без представления и без законных оснований применила к нему физическую силу, принудительно доставила в помещение ТЦК, удерживала без возможности связи с адвокатом, а впоследствии перевезла в ТЦК в Днепре. Там его заставили пройти ВЛК, признали годным к военной службе, несмотря на предоставленные медицинские справки, и немедленно направили в воинскую часть.

Истец утверждал о нарушении требований Постановления Кабинета Министров Украины № 560, отсутствие у лиц, осуществлявших доставку, статуса уполномоченных представителей ТЦК (включенных в состав группы оповещения по приказу руководителя), отсутствие служебных удостоверений, протоколов задержания, уведомления об основаниях лишения свободы, а также нарушение конституционных прав, гарантированных статьями 29 и 55 Конституции Украины.

Ответчики — ТЦК и воинская часть — возразили против иска. Они указали, что истец имеет статус военнообязанного, был доставлен сотрудниками Национальной полиции Украины, прошел медицинское освидетельствование ВЛК, по результатам которого 16 февраля 2026 года справкой ВЛК признан годным к военной службе. Приказом начальника ТЦК от 16 февраля 2026 года № 356 он призван на военную службу во время мобилизации, на особый период, и направлен в воинскую часть, где он зачислен в списки личного состава.

Представители ответчиков подчеркнули отсутствие в материалах дела доказательств наличия отсрочки, бронирования или документов о негодности. Они обратили внимание на правовую позицию Верховного Суда, изложенную в постановлении Кассационного административного суда от 5 февраля 2025 года по делу № 160/2592/23: процедура призыва военнообязанного на военную службу во время мобилизации является необратимой, а признание такой процедуры противоправной не влечет за собой восстановление прежнего положения лица, призванного на военную службу.

Решение суда

Суд, рассмотрев материалы дела, пришел к выводу, что истец не представил доказательств наличия заболеваний, исключающих годность к военной службе, или иных обстоятельств, препятствующих прохождению службы. Суд отметил, что заключение ВЛК о годности является надлежащим, а призыв оформлен в соответствии с требованиями Порядка, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины №560. Ссылаясь на правовую позицию Верховного Суда, суд констатировал, что отмена приказа о призыве не приведет к восстановлению нарушенных прав, поскольку истец уже приобрел статус военнослужащего.

Суд также указал, что в случае возникновения сомнений относительно состояния здоровья военнослужащий имеет право обратиться с рапортом к командиру части для направления на ВЛК, а при наличии других оснований для увольнения — с соответствующим рапортом об увольнении с военной службы.

Решением Днепропетровского окружного административного суда от 29 апреля 2026 года в удовлетворении искового заявления отказано полностью. Решение вступает в законную силу в соответствии со статьей 255 Кодекса административного судопроизводства Украины и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

