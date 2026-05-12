Чи може недоотримана пенсія бути об’єктом спадкування: рішення суду

17:09, 12 травня 2026
Орган Пенсійного фонду відмовив у виплаті, мотивуючи тим, що такі суми не входять до складу спадщини.
Чи може недоотримана пенсія бути об'єктом спадкування: рішення суду
Херсонський апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу Головного управління Пенсійного фонду України в Херсонській області на рішення Херсонського міського суду Херсонської області від 13.02.2026 у цивільній справі за позовом жінки до Головного управління Пенсійного фонду України про визнання права власності на спадкове майно та стягнення невиплаченої пенсії спадкодавця.

Позивачка звернулася до суду, посилаючись на те, що її чоловікові за життя на підставі судового рішення було проведено перерахунок пенсії, однак сума заборгованості залишилася невиплаченою у зв’язку з його смертю. Орган Пенсійного фонду відмовив у виплаті, мотивуючи тим, що такі суми не входять до складу спадщини.

Постановою Херсонського апеляційного суду у справі № 766/9989/25 від 14.04.2026 рішення Херсонського міського суду Херсонської області від 13.02.2026 залишено без змін.

Суд апеляційної інстанції виходив із того, що відповідно до ст. 41 Конституції України та ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод гарантується право особи на мирне володіння своїм майном.

Згідно зі ст. 316, 328 Цивільного кодексу України (ЦК України) право власності набувається на підставах, не заборонених законом, а спадкування передбачає перехід прав та обов’язків від спадкодавця до спадкоємців (ст. 1216, 1218 ЦК України).

Особливе значення у справі має положення ст. 1227 ЦК України, відповідно до якого суми пенсії, що належали спадкодавцю, але не були ним одержані за життя, передаються членам його сім’ї, а у разі їх відсутності — входять до складу спадщини.

Апеляційний суд зазначив, що положення ст. 52 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та ст. 61 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» визначають порядок і строки отримання таких сум членами сім’ї, але не виключають можливості їх спадкування у разі невиплати.

Колегія суддів підкреслила, що у разі незвернення членів сім’ї за отриманням недоотриманої пенсії у шестимісячний строк такі суми набувають статусу спадкового майна та можуть бути успадковані відповідно до загальних норм цивільного законодавства.

Важливим аспектом справи стало те, що перерахунок пенсії було здійснено на виконання судового рішення, ухваленого за життя спадкодавця.

Суд наголосив, що відповідно до ст. 18 ЦПК України та ст. 13 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» судові рішення, які набрали законної сили, є обов’язковими до виконання. Невиконання такого рішення не може позбавляти спадкоємців права на отримання належних спадкодавцю коштів.

Таким чином, невиплачена сума пенсії, визначена судовим рішенням, вважається такою, що належала спадкодавцю, і підлягає передачі спадкоємцям.

Херсонський апеляційний суд врахував правові висновки Верховного Суду, зокрема:

  • постанову від 23.09.2020 у справі № 428/6685/19;
  • постанову від 30.01.2024 у справі № 420/8604/21;
  • постанову Об’єднаної палати КЦС ВС від 14.02.2022 у справі № 243/13575/19.

У цих рішеннях сформульовано підхід, за яким право на отримання невиплачених соціальних виплат має особливий правовий режим: спочатку — як право членів сім’ї, а у разі нереалізації — як об’єкт спадкування.

