Может ли недополученная пенсия быть объектом наследования: решение суда

Херсонский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу Главного управления Пенсионного фонда Украины в Херсонской области на решение Херсонского городского суда Херсонской области от 13.02.2026 по гражданскому делу по иску женщины к Главному управлению Пенсионного фонда Украины о признании права собственности на наследственное имущество и взыскании невыплаченной пенсии наследодателя.

Истец обратилась в суд, ссылаясь на то, что ее мужу при жизни на основании судебного решения был произведен перерасчет пенсии, однако сумма задолженности осталась невыплаченной в связи с его смертью. Орган Пенсионного фонда отказал в выплате, мотивируя это тем, что такие суммы не входят в состав наследства.

Постановлением Херсонского апелляционного суда по делу № 766/9989/25 от 14.04.2026 решение Херсонского городского суда Херсонской области от 13.02.2026 оставлено без изменений.

Суд апелляционной инстанции исходил из того, что в соответствии со ст. 41 Конституции Украины и ст. 1 Первого протокола к Конвенции о защите прав человека и основных свобод гарантируется право лица на мирное владение своим имуществом.

Согласно ст. 316, 328 Гражданского кодекса Украины (ГК Украины), право собственности приобретается на основаниях, не запрещенных законом, а наследование предусматривает переход прав и обязанностей от наследодателя к наследникам (ст. 1216, 1218 ГК Украины).

Особое значение в деле имеет положение ст. 1227 ГК Украины, согласно которому суммы пенсии, принадлежавшие наследодателю, но не полученные им при жизни, передаются членам его семьи, а в случае их отсутствия — входят в состав наследства.

Апелляционный суд отметил, что положения ст. 52 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и ст. 61 Закона Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» определяют порядок и сроки получения таких сумм членами семьи, однако не исключают возможности их наследования в случае невыплаты.

Коллегия судей подчеркнула, что в случае необращения членов семьи за получением недополученной пенсии в шестимесячный срок такие суммы приобретают статус наследственного имущества и могут быть унаследованы в соответствии с общими нормами гражданского законодательства.

Важным аспектом дела стало то, что перерасчет пенсии был произведен во исполнение судебного решения, принятого при жизни наследодателя.

Суд подчеркнул, что в соответствии со ст. 18 ГПК Украины и ст. 13 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» судебные решения, вступившие в законную силу, являются обязательными к исполнению. Неисполнение такого решения не может лишать наследников права на получение принадлежащих наследодателю средств.

Таким образом, невыплаченная сумма пенсии, определенная судебным решением, считается принадлежащей наследодателю и подлежит передаче наследникам.

Херсонский апелляционный суд учел правовые выводы Верховного Суда, в частности:

постановление от 23.09.2020 по делу № 428/6685/19;

постановление от 30.01.2024 по делу № 420/8604/21;

постановление Объединенной палаты КГС ВС от 14.02.2022 по делу № 243/13575/19.

В этих решениях сформулирован подход, согласно которому право на получение невыплаченных социальных выплат имеет особый правовой режим: сначала — как право членов семьи, а в случае нереализации — как объект наследования.

