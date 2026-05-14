Пенсіонерку оштрафували за три кущі конопель, які вона «не помітила» під бузком

Жінка стверджувала, що рослини були самосівними та росли непомітно під кущем бузку, проте суд визнав її винною в адміністративному правопорушенні та призначив штраф із конфіскацією рослин.

Носівський районний суд Чернігівської області розглянув справу № 741/2190/25 про притягнення громадянки до адміністративної відповідальності за статтею 106-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо незаконного вирощування наркотиковмісних рослин. Суд досліджував обставини вирощування на присадибній ділянці трьох рослин коноплі без державної реєстрації як суб’єкта господарювання та без відповідної ліцензії, передбаченої законодавством у сфері обігу наркотичних засобів.

Суд дійшов висновку про наявність у діях особи складу адміністративного правопорушення та призначив адміністративне стягнення у виді штрафу з конфіскацією незаконно вирощуваних рослин.

Обставини справи

Як встановив суд, 14 жовтня 2025 року на присадибній ділянці господарства у Чернігівській області пенсіонерка здійснювала вирощування трьох рослин коноплі. Відповідно до висновку експерта № СЕ 19/125-25/14258-НЗПРАП від 27 жовтня 2025 року, вилучені рослини належали до роду Cannabis та містили психоактивний компонент — тетрагідроканабінол.

Органом досудового розслідування було встановлено, що особа не була зареєстрована як суб’єкт господарювання та не мала ліцензії на здійснення діяльності, пов’язаної з культивуванням наркотиковмісних рослин, чим порушила вимоги статті 6 та частини третьої статті 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори».

У судовому засіданні громадянка повністю визнала свою вину та пояснила, що рослини були самосійними, росли непомітно серед інших насаджень під бузком на території домоволодіння, а наміру їх збувати вона не мала.

Суд дослідив матеріали справи, зокрема протокол про адміністративне правопорушення, протокол обшуку, протокол допиту свідка, висновок експерта, постанови дізнавача про визнання речових доказів, визначення місця їх зберігання та постанову про закриття кримінального провадження, відкритого за частиною першою статті 310 Кримінального кодексу України.

Рішення суду

Суд зазначив, що відповідно до частини першої статті 9 КУпАП адміністративним правопорушенням визнається протиправна, винна дія або бездіяльність, за яку законом передбачено адміністративну відповідальність.

Також суд звернув увагу, що відповідно до статей 245 та 280 КУпАП під час розгляду справи необхідно всебічно, повно та об’єктивно з’ясувати всі обставини, встановити факт вчинення правопорушення, винність особи та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Оцінюючи надані докази, суд виходив із положень статті 252 КУпАП, відповідно до якої докази оцінюються за внутрішнім переконанням суду на підставі всебічного, повного й об’єктивного дослідження всіх обставин справи у їх сукупності.

Суд встановив, що вина особи підтверджується належними та допустимими доказами, які узгоджуються між собою та отримані відповідно до вимог законодавства. Порушень під час їх збирання судом не встановлено.

У постанові наголошено, що санкція статті 106-2 КУпАП передбачає відповідальність за незаконний посів або незаконне вирощування конопель у кількості до десяти рослин у вигляді штрафу з конфіскацією незаконно вирощуваних наркотиковмісних рослин.

З урахуванням характеру правопорушення, даних про особу правопорушниці, наслідків вчиненого та інших обставин суд дійшов висновку про необхідність накладення адміністративного стягнення у межах санкції статті 106-2 КУпАП у виді штрафу. Суд вказав, що таке стягнення є достатньою мірою відповідальності та сприятиме запобіганню вчиненню нових адміністративних правопорушень.

Суд визнав громадянку винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 106-2 КУпАП, та призначив штраф у розмірі 18 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — 306 грн.

Крім того, суд стягнув із правопорушниці судовий збір у розмірі 665,60 грн та постановив знищити вилучені три рослини коноплі, які зберігалися у кімнаті речових доказів відділення поліції.

