Пенсионерку оштрафовали за три куста конопли, которые она «не заметила» под сиренью

21:14, 14 мая 2026
Женщина утверждала, что растения были самосевными и росли незаметно под кустом сирени, однако суд признал ее виновной в административном правонарушении и назначил штраф с конфискацией растений.
Носовский районный суд Черниговской области рассмотрел дело № 741/2190/25 о привлечении гражданки к административной ответственности по статье 106-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях за незаконное выращивание наркосодержащих растений. Суд исследовал обстоятельства выращивания на приусадебном участке трех растений конопли без государственной регистрации в качестве субъекта хозяйствования и без соответствующей лицензии, предусмотренной законодательством в сфере оборота наркотических средств.

Суд пришел к выводу о наличии в действиях лица состава административного правонарушения и назначил административное взыскание в виде штрафа с конфискацией незаконно выращиваемых растений.

Обстоятельства дела

Как установил суд, 14 октября 2025 года на приусадебном участке домовладения в Черниговской области пенсионерка осуществляла выращивание трех растений конопли. Согласно заключению эксперта № СЕ 19/125-25/14258-НЗПРАП от 27 октября 2025 года, изъятые растения относились к роду Cannabis и содержали психоактивный компонент — тетрагидроканнабинол.

Органом досудебного расследования было установлено, что лицо не было зарегистрировано как субъект хозяйствования и не имело лицензии на осуществление деятельности, связанной с культивированием наркосодержащих растений, чем нарушило требования статьи 6 и части третьей статьи 7 Закона Украины «О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах».

В судебном заседании гражданка полностью признала свою вину и пояснила, что растения были самосевными, росли незаметно среди других насаждений под кустом сирени на территории домовладения, а намерения их сбывать она не имела.

Суд исследовал материалы дела, в частности протокол об административном правонарушении, протокол обыска, протокол допроса свидетеля, заключение эксперта, постановления дознавателя о признании вещественных доказательств, определении места их хранения, а также постановление о закрытии уголовного производства, открытого по части первой статьи 310 Уголовного кодекса Украины.

Решение суда

Суд отметил, что согласно части первой статьи 9 КУоАП административным правонарушением признается противоправное, виновное действие или бездействие, за которое законом предусмотрена административная ответственность.

Также суд обратил внимание, что в соответствии со статьями 245 и 280 КУоАП при рассмотрении дела необходимо всесторонне, полно и объективно выяснить все обстоятельства, установить факт совершения правонарушения, виновность лица и другие обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Оценивая представленные доказательства, суд исходил из положений статьи 252 КУоАП, согласно которой доказательства оцениваются по внутреннему убеждению суда на основании всестороннего, полного и объективного исследования всех обстоятельств дела в их совокупности.

Суд установил, что вина лица подтверждается надлежащими и допустимыми доказательствами, которые согласуются между собой и получены в соответствии с требованиями законодательства. Нарушений при их сборе судом не установлено.

В постановлении подчеркнуто, что санкция статьи 106-2 КУоАП предусматривает ответственность за незаконный посев или незаконное выращивание конопли в количестве до десяти растений в виде штрафа с конфискацией незаконно выращиваемых наркосодержащих растений.

С учетом характера правонарушения, данных о личности правонарушительницы, последствий совершенного и других обстоятельств суд пришел к выводу о необходимости наложения административного взыскания в пределах санкции статьи 106-2 КУоАП в виде штрафа. Суд указал, что такое взыскание является достаточной мерой ответственности и будет способствовать предупреждению совершения новых административных правонарушений.

Суд признал гражданку виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 106-2 КУоАП, и назначил штраф в размере 18 необлагаемых минимумов доходов граждан — 306 грн.

Кроме того, суд взыскал с правонарушительницы судебный сбор в размере 665,60 грн и постановил уничтожить изъятые три растения конопли, которые хранились в комнате вещественных доказательств отделения полиции.

