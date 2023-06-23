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  1. В Україні

Випускники 9 класів, які хочуть вступати до коледжів, вже можуть реєструвати електронні кабінети

13:49, 23 червня 2023
Стартувала реєстрація електронних кабінетів для вступників до коледжів на основі базової середньої освіти.
Випускники 9 класів, які хочуть вступати до коледжів, вже можуть реєструвати електронні кабінети
Фото з відкритих джерел

23 червня почалася реєстрація електронних кабінетів для вступників до закладів фахової передвищої освіти на основі базової середньої освіти (9 класів). Про це повідомляє МОН.

Для створення електронного кабінету потрібні наступні дані:

— Електронна пошта (буде логіном для входу в кабінет)

— Пароль

— Серія та номер документа про освіту

— Тип та номер документа, що посвідчує особу, або РНОКПП (ІПН)

— Контактні номери

— Кольорове фото 3×4 см.

Під час реєстрації кабінету слід:

1) використовувати електронну пошту, до якої маєте доступ і яка не заборонена на території України (наприклад, ukr.net, gmail.com — коректні пошти).

Пароль потрібно вказувати під час кожного входу в кабінет — запам'ятайте або запишіть його.

2) вказувати номер того документа, що посвідчує особу, який використовували під час замовлення документа про освіту (паспорт, свідоцтво про народження тощо), — це додаткова ідентифікація.

3) для активації кабінету впродовж 15 хвилин треба перейти за посиланням, яке отримаєте на вказану електронну пошту. Надалі заходьте в кабінет з основної сторінки — vstup.edbo.gov.ua.

4) вказати декілька актуальних номерів телефону для оперативного зв‘язку.

5) додати хороше якісне фото (не селфі), розміром не більше 1 МБ, — заклад освіти може використати його для замовлення студентського (учнівського) квитка.

На етапі реєстрації кабінету не передбачено завантаження жодних інших файлів, окрім фото. Зокрема, ні додаток до свідоцтва, ні довідка щодо місця проживання у 2023 році не застосовуються.

Подання заяв до закладів фахової передвищої освіти для вступників на основі 9 класів починається 30 червня.

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