Выпускники 9 классов, желающие поступать в колледжи, уже могут регистрировать электронные кабинеты

Стартовала регистрация электронных кабинетов для поступающих в колледжи на основе базового среднего образования.

Фото из открытых источников

23 июня началась регистрация электронных кабинетов для поступающих в учреждения профессионального предвысшего образования на основе базового среднего образования (9 классов). Об этом сообщает МОН.

Для создания электронного кабинета требуются следующие данные:

— Электронная почта (будет логином для входа в кабинет)

— Пароль

— Серия и номер документа об образовании

— Тип и номер документа, удостоверяющего личность, или РНОКПП (ИНН)

— Контактные номера

— Цветное фото 3×4 см.



При регистрации кабинета следует:

1) использовать электронную почту, к которой имеете доступ и не запрещена на территории Украины (например, ukr.net, gmail.com — корректные почты).

Пароль нужно указывать при каждом входе в кабинет – запомните или запишите его.

2) указывать номер документа, удостоверяющего личность, который использовали при заказе документа об образовании (паспорт, свидетельство о рождении и т.п.), — это дополнительная идентификация.

3) для активации кабинета в течение 15 минут нужно перейти по ссылке, которую получите на указанную электронную почту. В дальнейшем заходите в кабинет с основной страницы – vstup.edbo.gov.ua.

4) указать несколько актуальных номеров телефона для оперативной связи.

5) добавить хорошее качественное фото (не селфи), размером не более 1 МБ, – учебное заведение может использовать его для заказа студенческого (учащегося) билета.

На этапе регистрации кабинета не предусмотрена загрузка никаких других файлов, кроме фото. В частности, ни приложение к свидетельству, ни справка по месту жительства в 2023 году не применяются.

Подача заявлений в учреждения профессионального предвысшего образования для поступающих на основе 9 классов начинается 30 июня.

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