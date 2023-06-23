Выпускники 9 классов, желающие поступать в колледжи, уже могут регистрировать электронные кабинеты

23 июня началась регистрация электронных кабинетов для поступающих в учреждения профессионального предвысшего образования на основе базового среднего образования (9 классов). Об этом сообщает МОН.
Для создания электронного кабинета требуются следующие данные:
— Электронная почта (будет логином для входа в кабинет)
— Пароль
— Серия и номер документа об образовании
— Тип и номер документа, удостоверяющего личность, или РНОКПП (ИНН)
— Контактные номера
— Цветное фото 3×4 см.
При регистрации кабинета следует:
1) использовать электронную почту, к которой имеете доступ и не запрещена на территории Украины (например, ukr.net, gmail.com — корректные почты).
Пароль нужно указывать при каждом входе в кабинет – запомните или запишите его.
2) указывать номер документа, удостоверяющего личность, который использовали при заказе документа об образовании (паспорт, свидетельство о рождении и т.п.), — это дополнительная идентификация.
3) для активации кабинета в течение 15 минут нужно перейти по ссылке, которую получите на указанную электронную почту. В дальнейшем заходите в кабинет с основной страницы – vstup.edbo.gov.ua.
4) указать несколько актуальных номеров телефона для оперативной связи.
5) добавить хорошее качественное фото (не селфи), размером не более 1 МБ, – учебное заведение может использовать его для заказа студенческого (учащегося) билета.
На этапе регистрации кабинета не предусмотрена загрузка никаких других файлов, кроме фото. В частности, ни приложение к свидетельству, ни справка по месту жительства в 2023 году не применяются.
Подача заявлений в учреждения профессионального предвысшего образования для поступающих на основе 9 классов начинается 30 июня.
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