Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Крім перевірки суддів Верховного Суду передбачається також перевірка Вищої ради правосуддя, — Денис Маслов, ОНОВЛЕНО

Прес-служба Верховної Ради України з посиланням на голову Комітету ВР з питань правової політики Дениса Маслова повідомила, що надалі, окрім перевірки суддів Верховного Суду, передбачається також перевірка Вищої ради правосуддя.

Кабмін дозволив адвокатам центру безоплатної правової допомоги перебувати на вулиці під час комендантської години

Урядовці ухвалили постанову, якою дозволили адвокатам центру безоплатної правової допомоги перебувати на вулицях під час комендантської години за умови наявності доручення про надання правової допомоги затриманій особі.

Петиція із закликом підвищити заробітну плату працівникам апаратів судів набрала 25 тис. голосів

Тепер на петицію повинен відреагувати президент Володимир Зеленський.

Кабмін погодив умови реструктуризації єврооблігацій «Нафтогазу»: що вони передбачають

Урядовці погодили умови реструктуризації євробондів НАК «Нафтогаз Україна», які передбачають перенесення строку погашення на 2 роки та додаткову винагороду для держателів бондів.

Догана прокурору: рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів

За неналежне виконання обов’язків прокурор Бучанської прокуратури отримав догану

  1. В Україні

Чиновниця ДПС продала майно в Криму і купила елітну нерухомість у Києві: ДБР провело обшуки

13:36, 26 червня 2023
Керівниця одного з регіональних управлінь податкової купувала елітну нерухомість у Києві та сплачувала податки до рф.
Чиновниця ДПС продала майно в Криму і купила елітну нерухомість у Києві: ДБР провело обшуки
Фото: dbr.gov.ua

Правоохоронці провели обшуки в керівниці регіонального підрозділу Державної податкової служби, яка купувала елітну нерухомість у Києві та сплачувала податки до рф. Про це повідомляє Держбюро розслідувань та Офіс Генпрокурора.

Обшуки пройшли у межах розслідування кримінального провадження щодо незаконного збагачення чиновниці.

Встановлено, що матір податківиці у 2023 році набула право власності на квартиру та два паркомісця в одному із елітних житлових комплексів Києва.

За попередньою оцінкою, ринкова вартість майна становить 12 млн гривень, що суттєво перевищує офіційні доходи як самої чиновниці, так і її матері.

Крім того, посадовиця через знайому продала свою квартиру та дві земельних ділянки в АР Крим, але ці гроші також не могли покрити покупку елітної нерухомості в Києві.

Отримані від угоди мільйони рублів були перераховані на рахунок чоловіка фігурантки у російському банку, який перебуває під санкціями України та ЄС. Також податківиця сплатила податки до бюджету рф за реалізацію цього майна.

За даними ЗМІ, йдеться про керівницю Чернігівської податкової Людмилу Слотюк.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.
Читайте також
Микола Хавронюк чи Олег Рожнов: з’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Микола Хавронюк чи Олег Рожнов: з’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сьогодні день народження святкують
  • Катерина Широка
    Катерина Широка
    суддя Вищого антикорупційного суду