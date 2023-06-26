Чиновниця ДПС продала майно в Криму і купила елітну нерухомість у Києві: ДБР провело обшуки

Керівниця одного з регіональних управлінь податкової купувала елітну нерухомість у Києві та сплачувала податки до рф.

Фото: dbr.gov.ua

Правоохоронці провели обшуки в керівниці регіонального підрозділу Державної податкової служби, яка купувала елітну нерухомість у Києві та сплачувала податки до рф. Про це повідомляє Держбюро розслідувань та Офіс Генпрокурора.

Обшуки пройшли у межах розслідування кримінального провадження щодо незаконного збагачення чиновниці.

Встановлено, що матір податківиці у 2023 році набула право власності на квартиру та два паркомісця в одному із елітних житлових комплексів Києва.

За попередньою оцінкою, ринкова вартість майна становить 12 млн гривень, що суттєво перевищує офіційні доходи як самої чиновниці, так і її матері.

Крім того, посадовиця через знайому продала свою квартиру та дві земельних ділянки в АР Крим, але ці гроші також не могли покрити покупку елітної нерухомості в Києві.

Отримані від угоди мільйони рублів були перераховані на рахунок чоловіка фігурантки у російському банку, який перебуває під санкціями України та ЄС. Також податківиця сплатила податки до бюджету рф за реалізацію цього майна.

За даними ЗМІ, йдеться про керівницю Чернігівської податкової Людмилу Слотюк.

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