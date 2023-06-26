У ЄС схвалили збільшення фонду військової допомоги Україні на €3,5 мільярда

Рада ЄС ухвалила рішення про збільшення загальної фінансової межі Європейського фонду миру.

Фото: aa.com.tr

У понеділок, 26 червня Рада міністрів закордонних справ ухвалила рішення про збільшення фінансування Європейського фонду миру на 3,5 мільярда євро, передає офіційний сайт Ради ЄС.

Це рішення забезпечить подальше фінансування надання конкретної військової підтримки для партнерів Євросоюзу.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель наголосив, що нині як ніколи важливо підтримувати Україну. Він уважає, що війна рф проти України «руйнує російську владу та впливає на її політичну систему».

«Україна залишається нашим пріоритетом номер один. Ми й далі подвоюватимемо нашу військову підтримку як обладнанням, так і навчанням. Настільки довго, наскільки буде потрібно», — запевнив Боррель.

Раніше фонд становив близько 7,9 мільярда євро, а тепер - понад 12 мільярдів.

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