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Помимо проверки судей Верховного Суда, предусматривается также проверка Высшего совета правосудия, — Денис Маслов, ОБНОВЛЕНО

Пресс-служба Верховной Рады Украины со ссылкой на главу Комитета ВР по вопросам правовой политики Дениса Маслова сообщила, что в дальнейшем, кроме проверки судей Верховного Суда, предусматривается также проверка Высшего совета правосудия.

Кабмин разрешил адвокатам центра безвозмездной правовой помощи находиться на улице во время комендантского часа

Министры приняли постановление, которым разрешили адвокатам центра безвозмездной правовой помощи находиться на улицах во время комендантского часа при условии наличия поручения о предоставлении правовой помощи задержанному лицу.

Петиция с призывом повысить заработную плату работникам аппаратов судов набрала 25 тыс. голосов

Теперь на петицию должен отреагировать президент Владимир Зеленский.

Кабмин согласовал условия реструктуризации еврооблигаций «Нафтагаза»: что они предусматривают

Министры согласовали условия реструктуризации евробондов НАК «Нафтогаз Украины», которые предусматривают перенос срока погашения на 2 года и дополнительное вознаграждение для держателей бондов.

Выговор прокурору: решение Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров

За ненадлежащее исполнение обязанностей прокурор Бучанской прокуратуры получил выговор.

  1. В мире

В ЕС одобрили увеличение фонда военной помощи Украине на €3,5 миллиарда

13:21, 26 июня 2023
Рада ЕС приняла решение об увеличении общего финансового предела Европейского фонда мира.
В ЕС одобрили увеличение фонда военной помощи Украине на €3,5 миллиарда
Фото: aa.com.tr

В понедельник, 26 июня, Совет министров иностранных дел принял решение об увеличении финансирования Европейского фонда мира на 3,5 миллиарда евро, передает официальный сайт Совета ЕС.

Это решение обеспечит дальнейшее финансирование предоставления конкретной военной поддержки для партнеров Евросоюза.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что сейчас как никогда важно поддерживать Украину. Он считает, что война рф против Украины «разрушает российскую власть и влияет на ее политическую систему».

«Украина остается нашим приоритетом номер один. Мы продолжим удваивать нашу военную поддержку как оборудованием, так и обучением. Настолько долго, сколько потребуется», — заверил Боррель.

Ранее фонд составлял около 7,9 миллиарда евро, а теперь - более 12 миллиардов.

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