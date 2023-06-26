В ЕС одобрили увеличение фонда военной помощи Украине на €3,5 миллиарда

Рада ЕС приняла решение об увеличении общего финансового предела Европейского фонда мира.

Фото: aa.com.tr

В понедельник, 26 июня, Совет министров иностранных дел принял решение об увеличении финансирования Европейского фонда мира на 3,5 миллиарда евро, передает официальный сайт Совета ЕС.

Это решение обеспечит дальнейшее финансирование предоставления конкретной военной поддержки для партнеров Евросоюза.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что сейчас как никогда важно поддерживать Украину. Он считает, что война рф против Украины «разрушает российскую власть и влияет на ее политическую систему».

«Украина остается нашим приоритетом номер один. Мы продолжим удваивать нашу военную поддержку как оборудованием, так и обучением. Настолько долго, сколько потребуется», — заверил Боррель.

Ранее фонд составлял около 7,9 миллиарда евро, а теперь - более 12 миллиардов.

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